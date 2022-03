Takhle strašný zápas jsem dlouho nehrál, žehral Lukeš. Ale pak se stal hrdinou

Po podzimní části v Pačejově nebylo příliš důvodů k radosti, nicméně jaro začal sestupem ohrožený tým stylově. Kasejovice doslova roztrhal na kusy.

„Je fakt, že podzim byl z naší strany jednoznačně nevydařený. Ani jednou jsme nevyhráli v základní hrací době, to mluví asi za vše. Do jarní části sezony jsme chtěli vykročit lépe, a to se nám povedlo,“ kvituje Lukáš Šmrha, který následně hodnotil samotný duel. „Kasejovice nepřijely v úplné sestavě a podle toho vypadalo celé utkání. Od začátku jsme byli na hřišti lepší a výsledek tomu odpovídá,“ říká fotbalista Pačejova.

Překonal vážné zranění a už pálí. Lubský Conor McGregor zařídil Startu tři body

Sám tuší, že úspěšnou premiéru není dobré přeceňovat, ale zároveň věří, že tým vysoké vítězství nakopne. „Je teprve začátek jara, takže nás čeká ještě hodně práce, ale jsem přesvědčený, že pokud zdravotně vydržíme a budeme se scházet, tak soupeře z dolní poloviny tabulky porazíme a týmy z horní půlky pořádně potrápíme. Určitě uděláme pro záchranu úplně všechno,“ slibuje fanouškům.

Na podzim se trefil pouze jednou, teď přidal další dva (tři) zářezy. „Byl to můj nejpovedenější zápas sezony, ale to byl vlastně pro všechny. Vyhrálo se, počasí bylo hezké a diváky náš fotbal snad bavil,“ zdůrazňuje fotbalista.

Teď už ale úspěšnou jarní kanonádu hází za hlavu a připravuje se na další zápas, ve kterém Pačejov hraje v Blovicích. „Blovice mají silný tým plný skvělých fotbalistů, takže až tento zápas nám teprve ukáže, jak na tom aktuálně skutečně jsme. Ale hrát se dá s každým a určitě chceme ukázat, že do této soutěže patříme,“ dodává Lukáš Šmrha, kanonýr Klatovského deníku.

Pět gólů za osmdesát minut. Talentovaný Hošek táhne klatovskou sedmnáctku