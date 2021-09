„Rozhodnutí o tom, že budeme hrát IV. třídu, padlo na schůzi před aktuálním ročníkem. I když jsem s tím já osobně moc nesouhlasil, většina lidí se přiklonila k tomuto řešení,“ posteskl si fotbalista Startu Milan Flor.

„Hlavní argument většiny spoluhráčů a lidí okolo týmu byl takový, že nás tuto sezonu bude málo, budeme jezdit zbytečně dlouhé cesty sotva v deseti lidech a ještě k tomu odjíždět s pořádnou nadílkou,“ prozradil smutně.

Dešenice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) nastřílely ve dvou zápasech 19 gólů. Devět z nich obstaral kanonýr Milan Flor.Zdroj: archiv Deníku

„Naštěstí k nám do mužstva přišly staronové tváře, za což bych jim chtěl hodně poděkovat a nakonec se černý scénář s malým počtem hráčů ani nenaplnil. Z mého pohledu to bylo hodně zbytečné a ukvapené rozhodnutí,“ krčil rameny.

V úvodních dvou kolech čtvrté třídy Dešenice přitom dvakrát nadělovaly. A to naprosto výrazně. Na úvod porazily Ježovy na jejich hřišti 8:1 a teď o víkendu deklasovaly v domácím prostředí TJ Spůle 11:2.

„Výsledky obou utkání vypadají sice jednoznačně, ale předvedená hra tomu moc neodpovídala. Ještě je pořád co zlepšovat,“ tvrdí Flor. „Největší problém je v tom, že vůbec netrénujeme, a to je alfa a omega všeho,“ míní.

Sám ve dvou zápasech letošního ročníku áčkové skupiny IV. třídy ale nastřílel už devět branek. Šest z nich o víkendu do sítě Spůle.

Může se zdát, že Flor je tedy ve formě. „Naštěstí mi tam něco spadlo, ale bych byl zcela upřímný, o nějaké formě nemůže být vůbec řeč. Největší problém mám bohužel s fyzickou kondicí, na které budu muset ještě hodně zapracovat,“ ví šutér, který proti svému kamarádovi, spoluhráči a kapitánu Michalu Poupovi, s nímž se už celá léta přetahuje o pomyslnou korunku krále střelců, vede na přesné střelecké pokusy v letošní sezoně už 9:5.

A to mají Dešenice za sebou pouhá dvě kola. „Sázka, kdo bude letos lepším střelcem, žádná neproběhla. My se moc nesázíme, spíš se jen tak slovně popichujeme,“ culí se Flor.

S aktuální střeleckou formou by mohl na konci sezony klidně nastřílet i více než čtyřicet branek. „V prvních dvou zápasech mi to tam padalo, ale vůbec si netroufnou odhadnout, kde se můj střelecký účet na konci sezony zastaví. A abych řekl pravdu, tak pro mě je nejdůležitější předváděná týmová hra a góly jsou už jen takovou třešničkou na dortu,“ dušuje se dešenický fantom.

Své tučné konto může Flor rozšířit už o víkendu, kdy Dešenice hrají zápas 3. kola v Křenicích. „U nás je to tak, že do každého zápasu jdeme s tím, že jej chceme vyhrát. A jinak to nebude ani v Křenicích,“ tvrdí Milan Flor, který na půdě nejbližšího protivníka očekává opět spoustu gólů.

„Jestli se sejdeme v relativně plném počtu, tak očekávám zase velice ofenzivní utkání. Na zápas už se ale moc těším, jelikož v Křenicích jsem ještě nikdy nehrál. Tam to bude moje premiéra,“ dodává s úsměvem strašák fotbalových brankářů.