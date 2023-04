Čtyři fíky skoro stály střelce játra, s céčkem Sušice chce vyhrát prales

/KANONÝR DENÍKU/ Především zachraňuje životy, ale když mu to čas dovolí, výrazně pomůže i svému milovanému klubu s lidmi, za které by položil ruku do ohně. Jako ve víkendovém otvíráku nadstavbové skupiny IV. třídy o 1. až 6. místo, ve kterém fotbalista TJ Sušice Ondřej Skrbek pomohl céčku šumavského oddílu k výhře 7:4 nad Startem Dešenice.

Ondřej Skrbek (v červeném dresu), kanonýr Deníku. | Foto: TJ Sušice

Šestadvacetiletý plejer sice nastoupil na pozici stopera, přesto během prvního poločasu nasázel soupeři tři branky. A když po změně stran přidal i svůj čtvrtý zásah, byl z toho střelecky jeden z nejpovedenějších zápasů jeho kariéry. Galerie 15 fotografií › „Sice jsem nastoupil na pozici stopera, ale abych byl upřímný, tak z pozice středního obránce jsem dal jenom tři góly. Čtvrtou branku jsem dal už ve chvíli, kdy jsem byl na hrotu útoku, a to po famózním centru od Pavlíka Hubáčka," poznamenal Ondřej Skrbek, který je spíš svátečním střelcem. „Dát čtyři góly za zápas? To se mi ještě nepovedlo. Nikdy jsem nebyl velký střelec či kanonýr, jsem na hřišti spíš od černé práce," vysvětluje s úsměvem. První utkání céčka TJ Sušice dopadlo na výbornou. V domácím prostředí jste ofenzivně laděného soupeře z Dešenic přejeli 7:4. Jaký to byl zápas?

Dešenice jsme přejeli opravdu dobře, ale musím přiznat, že konečný výsledek tak trochu klame. V jednu chvíli se totiž hosté přiblížili k vyrovnání zápasu. Ale padlo hodně gólů, vyhráli jsme, takže pro oko diváka jedině dobře. Chtěl bych poděkovat celému týmu za výkon, je pro mě čest hrát s takovými lidmi, které kolem sebe v Sušici mám. Ondřej Skrbek (v bílém dresu).Zdroj: TJ Sušice Jak byste popsal svoje gólové momenty?

Jeden gól jsem dal pravou nohou od tyče, totální Anglie (směje se). Druhou branku jsem přidal po haluzovém odrazu levou nohou, a pak další dva góly jsem vstřelil hlavou. Ale můj první gól hlavičkou byl asi ten nejhezčí. Koukatelný fotbal a hodně branek, kvitoval po domácí kanonádě kouč Nezamyslic Budou vás čtyři branky něco stát?

Už mě to něco stálo, skoro i játra (smích). V letošní sezoně jste doposud odehrál pouze čtyři zápasy za céčko Sušice, tři pak za béčko v okresním přeboru. Byl jste zraněný?

Kdepak, zraněný jsem nebyl. Bohužel nejsem úplně spokojený s množstvím odehraných utkání, ale jelikož jsem zdravotnický záchranář a zdravotní sestra, tak to jinak udělat nejde. V práci musím být vždycky dva víkendy v měsíci, každopádně tímto si na to nechci vůbec stěžovat. Tato práce mi dává smysl, baví mě a naplňuje. Sušici obecně všichni, kteří fotbal na Klatovsku alespoň malinko sledují, vnímají jako rodinný klub s parádní atmosférou. Je to tak?

Tak tohle mohu opravdu jedině potvrdit. Pro každého v šatně bych krvácel. Mám je tam všechny velice hluboko uložené v mém modrém srdci. Je to moje druhá rodina: když někdo trpí, trpím taky. Tak to prostě je. Galerie 15 fotografií › Jak už dlouho už vlastně hrajete fotbal a kdo vás k němu přivedl?

Od svých pěti let. Přivedl mě k němu asi můj děda, který byl famózním brankářem v Běšinech. Od začátku hraji jen za Sušici a takhle to bude navždy. Jaké jsou vaše osobní fotbalové cíle do jarní části sezony?

Chci přidat nějaké góly, vyhrát s céčkem prales, zahrát si se svým nejlepším kámošem na stoperu za náš B tým, ale hlavně chci mít radost z fotbalu (úsměv).

