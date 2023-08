A víkendové utkání se švihovskému týmu povedlo na jedničku, i když varováním může být velké množství inkasovaných branek. Švihov k přípravné konfrontaci odcestoval do Nalžovských Hor, kde vyhrál po divoké přestřelce 8:5.

Z přípravy mám dobrý pocit, usmíval se trenér Švihova po vítězné generálce

„Z mého pohledu zápas hodnotím kladně, protože se chceme prezentovat především útočným fotbalem,“ poznamenal v hodnocení pro klubový facebook trenér švihovské rezervy Tomáš Ryba. „S výkonem dopředu panuje naprostá spokojenost, branky jsme stříleli po hezkých kombinačních akcích. Směrem dozadu už to bylo horší. Čtyři góly jsme inkasovali po našich zbytečných chybách, kdy jsme bezdůvodně přestali hrál,“ žehral na slabší soustředěnost v obranné hře týmu. „Celkově ale výkon hodnotím kladně, jelikož jsme hráli poprvé v takovém složení. Jirka Bešta vstřelil čtyři branky, k tomu není co dodat, zkušený hráč,“ chrlil Ryba superlativy na svou gólovou mašinu.

„Koho chci ještě pochválit, tak to je Kuba Topinka na bekovi a Jindru Vrbu, to je prostě motorová myš,“ doplnil švihovský kouč s tím, že v blížící se sezoně se v zápasech jeho týmu budou zarytí fanoušci defenzivního fotbalu rozhodně nudit. „Protože my jdeme dopředu a chceme dávat hodně gólů,“ řekl.

