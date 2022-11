FOTO, OHLASY: Domácí zahodili dvě penalty, šlágr přeboru tak skončil remízou

Do víkendového utkání s posledními Běšiny jste šli v roli jasného favorita, přesto jste po dvaceti minutách prohrávali 0:2. Co se s vámi v úvodu stalo?

Jak se nám už v pár zápasech předtím stalo, začátek jsme podcenili. Na hřišti bylo prvních dvacet minut ticho, nikdo si nezařval o míč a po rychlé brance Běšin jsme byli částečně zaskočeni i tlakem soupeře. No, a nešťastný vlastní gól ve dvacáté minutě nám ještě víc zavařil.

Třiadvacetiletý fotbalista Měčína Ondřej Jareš (v modrém dresu).Zdroj: archiv Deníku

Přesto jste ještě do poločasu dokázali skóre otočit…

Když jsme dostali druhý gól, v ten moment nám asi zazvonil budíček. Najednou jsme začali tlačit na jejich defenzivu. Zdárná akce, která skončila kontaktním gólem, nás pak vyhecovala. Podporovali jsme se směrem dopředu, ale i dozadu. Zlom nastal po vyrovnávací trefě z penalty, poté už bylo vidět, že chceme hrát. Vše ale mohlo být jinak, kdyby náš gólman Radek Šlajch nechytil pokutový kop. To nás ještě víc nabudilo a ačkoliv Běšiny nebyly vůbec špatným soupeřem, ba naopak nás nemile zaskočily svou agresivitou i výkonem, tak ve zbytku zápasu jsme do toho dali všichni sto procent a převzali iniciativu.

Celkově tedy zápas hodnotíte pozitivně?

Nebylo to úplně snadné utkání. Dělali jsme spoustu chyb, které jsme ale postupem času a přechodem do druhé půlky dokázali eliminovat a bylo vidět, že tři body opravdu chceme. Jako tým jsme zabojovali, a toho si moc vážím.

Všechny branky svého týmu jste obstaral vy sám. Není pochyb, že se jednalo o váš střelecky nejpovedenější zápas sezony, ale co herně: jak jste se cítil?

Od minulého týdne jsem byl lehce nachlazený, takže jsem do zápasu ani nechtěl jít naplno, ale okolnosti ukázaly jiným směrem a prostě se muselo zamakat. Od dvacáté minuty, kdy jsme prohrávali 0:2, jsem se snažil hrát agresivněji, napadat a nabíhat za obranu. Začátek nebyl ideální, pár akcí se nepovedlo, ale naštěstí se to pak začalo všechno obracet. Začal jsem si víc věřit a zanedlouho začaly padat i góly. Herně jsem musel přizpůsobovat rychlým soupeřovým bekům, ale dost mi pomáhal i náš střed zálohy a stopeři, kteří hledali volný prostor a mohli nám to sázet do stran.

Letos jste dal v jedenácti zápasech už 18 branek a jste nejlepším střelcem celé soutěže. Jste spokojený se svým gólovým počinem?

Určitě jsem spokojený. Začínal jsem jako obránce a postupem času jsem se přes zálohu, až asi jakýmsi nedopatřením, ocitnul v útoku (smích). Musím říct, že být v něčem první, je hezký pocit, ale víc se soustředím na tým, abychom vyhrávali.

Přitom vloni jste dal v okresním přeboru, ze kterého jste sestoupili, pouze pět branek. Více mě však zaujalo číslo vašich odehraných zápasů - pouze 14…

Minulá sezona byla celkově špatná pro tým i pro mě. Trápily nás zdravotní problémy, moc jsme se vlastně ani nescházeli a já osobně patřil mezi ty dlouhodobě indisponované. Měl jsem často problémy s kolenem. Naštěstí jsem tomu dal celkem klid, věnoval jsem pozornost posilovacím cvikům a do téhle sezony jsem už v přípravě šel zdravotně fit.

Díky vítězství nad Běšiny a zaváhání béčka Svéradic jste se kolo před koncem podzimu dostali na první místo. Jaké byly vlastně vaše cíle pro letošní sezonu? Předpokládám, že rychlý návrat zpátky mezi okresní elitu.

Cíle máme nastavené tak, aby nás fotbal hlavně bavil, abychom každý udělali něco pro sebe, ale i pro tým jako takový. A když se zadaří, tak určitě chceme zkusit zabojovat o postup. Uvidíme, jak vstoupíme do jarní části sezony a od toho se budou samozřejmě odvíjet i naše další cíle směrem do budoucna. Každopádně se určitě budeme snažit udržet nahoře, a když se poštěstí, tak bychom rádi postoupili zpět.

V posledním kole podzimní části III. třídy vás čeká venkovní utkání na půdě čtvrtého Kolince. Jaký zápas očekáváte a s jakým cílem do něj půjdete?

Je mezi námi rozdíl pouhých čtyř bodů, takže si myslím, že na nás Kolinec nastoupí hned od začátku a bude se rvát o vítězství. Doufám v klidný fotbal, my se budeme snažit zúročit náš náskok a přidat další tři body do tabulky.

