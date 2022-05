PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, jak si vedli fotbalisté v nižších krajských soutěžích

Ještě u víkendového souboje s lídrem tabulky, který do bitvy s vámi za celou sezonu prohrál pouze jediné utkání, chvíli zůstaneme. Za soupeře nastoupil také kanonýr Milan Flor, jenž letos nastřílel už přes třicet gólů. Upozorňoval vás na něj trenér? Mimochodem: jedinou branku Dešenice vám dal právě on…

Celkově jsme o ofenzivní síle Dešenic věděli, proto jsme se od prvních minut snažili především pozorně bránit. Celá obrana ale fungovala výborně. Především stopeři (Sachr a Vaněk) jsou naše hlavní opory. Byli výborní, jako celý tým.

Fotbalista TJ Sušice Catalin Ovidiu Faraon (v modrém u míče).Zdroj: archiv hráče

K výhře jste (stejně jako váš o dvě desítky let starší spoluhráč Petr Kratejl) přispěl hattrickem. Který z gólů byl váš nejhezčí?

Chci říct, že všechny naše góly byly pěkné! Ale kdybych měl vybrat můj nejhezčí, tak asi ten první, kdy jsem to gólmanovi poslal na druhou tyč po zemi (úsměv).

Po první polovině nadstavbové části se v tabulce nacházíte na třetím místě. S jakým cílem půjdete do zbývajících pěti soubojů sezony?

Budeme chtít pokračovat v tom, co hrajeme od začátku sezony. Takže zase vycházet z pevné defenzivy a spoléhat na protiútoky do otevřené obrany. To je mimochodem moje doména (směje se).

Hned příště vás čeká těžká šichta, a sice souboj s rezervou Měcholup, která je v tabulce před vámi. Jaké utkání vy osobně očekáváte?

Půjde o další nesmírně náročný zápas. Před měsícem jsme s nimi prohráli 0:2, navíc jsme v zápase dostali červenou. Takže chceme předvést minimálně podobný výkon, jako nyní proti Dešenicím a vrátit jim předchozí porážku.

Catalin Ovidiu Faraon, to není typicky české jméno. Odkud pocházíte a jak dlouho už žijete v České republice?

Pocházím z Jasy, druhého největšího města v Rumunsku. V Sušici jsem od roku 2017 a předtím jsem byl ještě jeden rok v Itálii.

Kdy jste začal hrát fotbal a kdo vás k němu vlastně přivedl?

Fotbal jsme před příchodem do Sušice nehrál za žádný klub, předtím jsem si jenom kopal s klukama pro zábavu. Fotbal mám ale jinak v srdci už od mala, právě proto jsem vděčný za to, že tady hraji s takovou partou. To jsem vždycky chtěl.

Takže na kolektiv v Sušici se stěžovat nemůžete?

Ne! Jsem moc vděčný za to, že do této party patřím a můžu tady hrát fotbal. Moc mě to baví. Koneckonců: bez správných lidí fotbal hrát ani nejde (usmívá se).

Fotbalista TJ Sušice Catalin Ovidiu Faraon.Zdroj: archiv hráče

Jakému klubu fandíte? U nás i v zahraničí…

V Čechách žádný oblíbený klub vyloženě nemám, ale v zahraničí je to jednoznačné – bílý balet.

Myslíte si, že Real Madrid ve finále letošního ročníku věhlasné Ligy mistrů vyhraje znovu ušatý pohár? Jaký výsledek tipujete?

Samozřejmě to bude obrovská jízda z obou stran, ale věřím, že to Real zvládne a pohár Ligy mistrů poputuje do Španělska.

Otázka na závěr. Oblíbený klub už známe, ale co hráč?

Hodně se mi líbil Tomáš Souček, když hrál za Slavii. Asi proto, že toho taky hodně naběhá a ohromně pomáhá celému týmu.

