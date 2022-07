Šlo o přátelský souboj a z výhry 5:0 se tenkrát radoval tehdejší účastník I. B třídy a momentálně tým z céčkové skupiny IV. třídy. Je to tedy deset let, co byl klub v Buděticích založen. „Začátky byly krásné. Vlastně jsme byli všichni kamarádi z jedné vesnice, ale nikdy jsme nehráli fotbal společně za jeden mančaft. To byl hlavní důvod založení klubu. Každou sobotu jsme se potkali na pivu a vyprávěli si zážitky ze zápasů. A pak se zjevila myšlenka, proč nehrát společně za rodnou vesnici. Na druhou stranu jsme z toho měli respekt, přece jenom klub se nezakládá každý den. Jedná se o dost velký projekt a zodpovědnost je vysoká. A musím uznat, že nebýt Zbyňka Chmelíka, tak by naše idea nejspíš nikdy nebyla převedena v realitu,“ vyprávěl před rokem a půl v rozhovoru pro Klatovský deník budětický fotbalista Martin Štěch.