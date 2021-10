Po domácí výhře nad houževnatým soupeřem z Příbrami (4:2) si klatovští fotbalisté do devatenácti let připsali do tabulky České divize staršího dorostu další bod. Tentokrát za remízu 2:2 na půdě rezervy Táborska, kde se utkali v rámci 8. kola této mládežnické soutěže.

Klatovští dorostenci (na archivním snímku hráči v modrých dresech) bojovali s rezervou Táborska. Starší dorost na jihu remizoval, mladší prohrál 1:4. | Foto: archiv Deníku

„Začali jsme dobře, dostali se brzy do vedení a v prvním poločase si vytvořili také několik dalších vyložených šancí, které jsme ovšem neproměnili. Kdybychom po půli vedli o tři čtyři góly, nikdo by nemohl říct ani popel,“ tvrdil zkušený trenér klatovského dorostu do devatenácti let Martin Lepeška.