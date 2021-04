Již tento pátek se od 17 hodin v kinosále v Sušici uskuteční volební valná hromada do Okresního fotbalového svazu Klatovy.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Na funkci předsedy OFS Klatovy kandiduje jen dosavadní předseda Jan Červený. O vstupenku do výkonného výboru bude usilovat čtrnáct jmen. Z nich do výboru vstoupí osm mužů, devátým do party bude předseda OFS. Do revizní komise se pak volí tři vhodní kandidáti. Jelikož do této funkce kandidují čtyři pánové, na jednoho zbude Černý Petr.