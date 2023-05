Blíž ke splnění snu. Věřím, že už to zvládneme, říká švihovský trenér Popelka

/OKRESNÍ PŘEBOR/ Jsou blízko ke svému cíli. Fotbalisté FC Švihov zvítězili v sobotním utkání 23. kola letošního ročníku okresního přeboru doma nad rezervou Sušice 3:1, upevnili si první místo v tabulce a ve zbývajících třech zápasech sezony jim stačí získat čtyři body na to, aby slavili vytoužený postup do krajské soutěže. „Věřím, že už to zvládneme,“ prohlásil po úspěšném zápase se Sušicí trenér Adam Popelka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

TJ Sušice B (bílé dresy) - FC Švihov, archivní snímek. | Foto: David Koranda

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu