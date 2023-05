Fotbalisté TJ Sokol Hradešice zvládli víkendové utkání 20. kola okresního přeboru na jedničku, byť dlouho to vypadalo spíš na průměrnou známku. Vždyť po prvním poločase zápasu proti Janovicím hrál druhý tým tabulky bez branek, ale po obrátce rozpoutal střelbu jako z kanónu a nakonec zvítězil jednoznačně 5:0. Hradešice díky výhře i nadále dýchají na záda vedoucímu Švihovu, na který ztrácí pouhé tři body.

TJ Sokol Hradešice (černožlutí), archivní snímek. | Foto: David Koranda

„Hřiště v Hradešicích je po silných deštích stále podmáčené, a tak se hrálo na měkkém, nekvalitním terénu. S Janovicemi máme poslední roky zápornou bilanci a tohle trauma jsme si bohužel přenesli také do zápasu. Přestože hosté nepřijeli v nejsilnější sestavě, my jsme v prvním poločase předvedli jeden z nejhorších jarních výkonů," zlobil se hradešický trenér František Melka starší.

Poukázal zejména na absenci pohybu a nasazení, bez kterého se zápasy vyhrávat nedají. „Za celý první poločas jsme předvedli jednu jedinou akci, za které jsme mohli skórovat. Hlavičku ale hostující gólman dokázal chytil a naopak Dukla mohla jít do vedení, ale střelu ze střední vzdálenosti zastavilo břevno," popisoval kouč průběh první půle. Pak přiznal, že o poločasové pauze musel zvýšit hlas a do druhé půle přeskupil řady.

„A na hře to bylo hned znát," jásal kouč. „Do druhého poločasu nastoupilo úplně jiné mužstvo. Začali jsme hosty jasně přehrávat a se zlepšeným herním projevem přišly i gólové šance," pochvaloval si ostřílený lodivod. Hradešice nakonec svému soupeři nasázely pět branek a slavily tři body za výhru 5:0.

„Druhý poločas byl jasně v naší režii a hosty jsme do žádné šance nepustili. Škoda jen, že jsme se probudili až ve druhé části zápasu. Utkání s Janovicemi jsme zvládli a připisujeme si do tabulky další body," lebedil si František Melka starší, ovšem přiznal, že výkon v úvodní půli je pro tým velkým varováním. „V dalších zápasech by se nám takový výpadek mohl vymstít," uvědomuje si.

TJ Sokol Hradešice - FK Dukla Janovice 5:0

Poločas: 0:0. Branky: 49., 65. a 70. F. Melka mladší, 58. a 66. Zdichynec. Rozhodčí: Kaiser - Vávra, Šmrha. ŽK: 0:3 (34. V. Slivoň, 41. Petruška, 75. Urban). Diváci: 69. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný - Panuška (75. Uhlík), Frančík, F. Melka mladší, Hosnedl, Vachovec (68. Poskočil), D. Vaněček (75. Kodýtek), F. Vaněček, Buchta, Zdichynec, Metlička. Trenér: František Melka starší. Sestava FK Dukla Janovice: Vild - Macura, Petr Šveňha, Svoboda, Müller, Petruška, V. Slivoň, Kotlan, Diviš, Jůzek, Urban. Trenér: Václav Slivoň.

