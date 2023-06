V pátek 30. června se dožívá v plné síle jubilejních osmdesáti let pan Miloslav Kopa ze Sušice, který je dlouholetým členem a funkcionářem TJ Tatran Dlouhá Ves a významně se zasloužil o rozvoj tělovýchovy v obci, kde žije necelá tisícovka obyvatel.

Fotbalový areál v Dlouhé Vsi. | Foto: David Koranda

Miloslav Kopa působil dlouhá léta jako předseda TJ Tatran Dlouhá Ves, byl vedoucím oddílu stolního tenisu a rovněž také aktivním hráčem fotbalového oddílu a stolního tenisu. Celé roky působil ve stavební komisi při Okresním výboru tělovýchovy na Klatovsku. I dnes aktivně přispívá do vývěsní skříňky TJ a příležitostně informuje v Klatovském deníku o tělovýchovném dění v Dlouhé Vsi. „Výbor TJ Tatran Dlouhá Ves děkuje panu Miloslavu Kopovi za jeho obětavou a záslužnou práci pro rozvoj tělovýchovy a sportu v Dlouhé Vsi a přeje mu do dalších let mnoho zdraví a osobní spokojenosti,“ uvedl předseda TJ Tatran Dlouhá Ves Jiří Vichr. K zástupu gratulantů se připojuje také Deník.

