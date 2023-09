/IV. TŘÍDA/ Fotbalisté švihovského béčka na úvod sezony remizovali s Bezděkovem, ale ve druhém utkání letošního ročníku áčkové skupiny IV. třídy už bodovali naplno. Svěřenci trenéra Tomáše Ryby zamířili do Neznašov, kde zvítězili díky trefám pěti různých střelců jasně 5:0.

Fanoušci fotbalového Švihova, archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„S výsledkem jsem naprosto spokojený. Kluci sehráli dobrý zápas, byli jsme hodně na balonu a celkem dobře kombinovali. Soupeře jsme pustili do dvou šancí, které výborně zneškodnil náš brankář," chválil trenér Tomáš Ryba celou svoji družinu včetně gólmana Ptáčka, jemuž je teprve patnáct let.

Švihov přejel Blovice a je druhý. Ale nesmíme lítat v oblacích, varuje Popelka

„Jediné, co mě mrzí, je spousta nevyužitých stoprocentních šancí. Uklidnil nás krásný gól Mildy Kudjáka na 2:0, který přehodil ze čtyřiceti metrů domácího gólmana. Za mě zasloužená výhra. Děkuji klukům za dobrý výkon, ale stále máme na čem pracovat," dodal kouč a nezapomněl poděkovat ani fanouškům, kteří do Neznašov dorazili v hojném počtu. V příštím kole jede rezerva Švihova do Strážova, kde změří síly s tamní zálohou SK Kovodružstvo. Neznašovy, které prohrály i druhé utkání v sezoně, hrají na půdě rezervního výběru Vrhavče.

TJ Sokol Neznašovy - FC Švihov B 0:5

Poločas: 0:1. Branky: 16. Svoboda, 70. Kudják, 75. Havlíček, 86. Polívka, 89. Vrba. Rozhodčí: Blaheta. ŽK: 0:0. Diváci: 40. Hřiště: TJ Sokol Neznašovy, tráva. Sestava TJ Sokol Neznašovy: T. Pikhart - Uldrich, Kalivoda, Liška, Navara, Krejčiřík, Vořáček, Unzeitig, Šos, Schwarz, Mareš. Lavička: Frank, H. Pikhart, Kocum, Brůža, Terč. Trenér: Michal Mareš. Sestava FC Švihov B: Ptáček - Hošek, Kudják, Topinka, Prantl, Havlíček, Zdrahal, Jirotka, Vrba, Bureš, Polívka. Lavička: Čížek, Benrklau, Bešta, Svoboda. Trenér: Tomáš Ryba.

Čtyři červené karty, šest gólů a vítězství Bolešin. Zasloužené, tvrdil Šindelář