/OKRESNÍ PŘEBOR/ Šílené horko, nuda, šeď. I tak by se dal ve zkratce popsat víkendový zápas 1. kola okresního přeboru mezi domácí rezervou fotbalové Sušice a Pačejovem. Ten ke druhému zápasu sezony (soutěž začala předehrávkou 13. kola) přijel pouze s jedenáctkou statečných, přesto si domů odvezl bod za bezbrankovou remízu.

Fotbalisté TJ Sokol Pačejov (černí), archivní snímek. | Foto: David Koranda

„Do Sušice přijela jedenáctka hráčů Pačejova, kteří působili odevzdaným dojmem, přesto ze Sušice odvážejí bod. My se dostali do dvou stoprocentních šancí, ale Bachroň z úrovně penalty přestřelil poloprázdnou branku a ve druhé půli trefil Kalný jen břevno. Zápas plný nepřesností na obou stranách připomínal spíše utkání třetí třídy. Snad to bylo jen horkem," okomentoval zápas fotbalový oddíl TJ Sušice na svém oficiálním facebookovém profilu.

TJ Sušice B - TJ Sokol Pačejov 0:0

Soutěž: okresní přebor, 1. kolo. Rozhodčí: Muknšnábl - Vávra, Horský. ŽK: 1:1 (42. Kalný - 90. Ticháček). Diváci: 130. Sestava TJ Sušice B: Míček - Vítovec (87. K. Hrubec), Kalný, Milfort, Bachroň, Kubín (50. Sivák), Krouský, Soumar (57. Aušprunk), Blažek, Faraon, Vinický (57. Haspekl). Trenér: Radek Mottl. Sestava TJ Sokol Pačejov: Sedláček - Beníšek, Voska, Klečka, Ticháček, Heimlich, Klásek, Bokr, O. Štěpán, F. Štěpán, Panuška. Trenér: Zdeněk Voska.

