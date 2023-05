/ROZHOVOR/ Byl to jeho zápas, bez debat. Čtyřiatřicetiletý fotbalista SK Klatovy 1898…

Pokud nebudeme jezdit po zadku, nezachráníme to, uvědomuje si kapitán

„Plánice ale po přestávce upravila taktiku a snažila se vrátit do zápasu, na začátku druhého poločasu měla opravdu velký tlak," připustil mladý útočník. Ale byl to právě on, kdo svým zásahem ve velice zájímavém zápase, který byl dlouho otevřený, zlomil odpor srdnatě bojujícího soupeře.

V 79. minutě totiž po krásně vyřešeném samostatném úniku vstřelil druhý gól hostujícího mančaftu. „Následně jsme přidali ještě další dvě branky a odjeli s přesvědčivým vítězstvím. Velký dík patří celému týmu za bojovnost do poslední minuty a napravení smolné ztráty v Lubech, kde jsme o výhru přišli v poslední minutě po nešťastném vlastním gólu" dodal třiadvacetiletý plejer.

Zatímco Sušice prolomila dvouzápasovou sérii bez výhry, domácí Plánice čeká na tříbodový zisk už pět utkání v řadě. Šanci na reparát ovšem má již ve sváteční pondělí, kdy se od 15 hodin představí na půdě Kašperských Hor.

TJ Sokol Plánice - TJ Sušice B 0:4

Poločas: 0:1. Branky: 42. a 90+1. Skrbek, 79. a 89. Faraon. Rozhodčí: Muknšnábl - Bernard, Jirotka. ŽK: 1:1 (52. P.Jílek - 76. Bartoš). Diváci: 50. Sestava TJ Sokol Plánice: Václav Opl - P. Jílek, Brožík, Hora, Votýpka, M. Jílek, Vojtěch Opl (46. Frána), Plánička, Novák, Kohout, Stupka (89. Melichar). Trenér: Valerie Brožíková. Sestava TJ Sušice B: K. Hrubec - Bachroň, Haspekl, Skrbek, Vítovec, Kubín (58. V. Žežulka), Blažek, Bartoš, Krůs, Faraon, Vinický (70. Šlais). Trenér: Radek Mottl.

