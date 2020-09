Dobrou formu z úvodu sezony potvrdili ve III. třídě fotbalisté TJ Sušice B, kteří v domácím prostředí přivítali Tatran z Velkých Hydčic. Sušičtí fotbalisté svého protivníka od začátku přehrávali a rychle se dostali do vedení 3:0. Chvíli před pauzou sice hosté snížili, ale to bylo kromě ještě jedné výjimky z jejich strany vše. Sušice ve druhém poločase přidala další branky a nakonec zvítězila vysoko 7:2.

Jako jediná tak ve druhé nejvyšší okresní soutěži pokračuje bez ztráty jediné kytičky. Ve třech zápasech navíc svým protivníkům nasázela úctyhodných 16 branek.

PLÁNIČKA REŽÍROVAL VÍTĚZSTVÍ PLÁNICE

Po dvou úvodních porážkách konečně zabrali fotbalisté Plánice. Přitom před zápasem 3. kola by na ně nikdo nevsadil ani vindru. Pláničtí borci totiž jeli k zápasu do Dešenic pouze v devíti lidech. Jenže uspěli. I díky hattricku útočníka Lukáše Pláničky zvítězili 7:5. „Na hřišti jsme fungovali jako tým a to nakonec rozhodlo v náš prospěch,“ sdělil Deníku třígólový hrdina.

Domácímu Startu k bodům nepomohl ani jeden přesný zásah kapitána Poupy, který ve třech duelech nové sezony nasázel už jedenáct branek.

Jediným týmem, který v této soutěži doposud nezískal ani bod, je Železná Ruda. Pohraniční tým, jenž ještě nedávno bojoval v okresním přeboru Klatovska, tentokrát srdnatě bojoval se Švihovem, ale ani enormní nasazení a agresivita k premiérovým bodům nevedly.

I když železnorudští hráči v zápase vedli a ještě tři minuty před koncem drželi nerozhodný stav, nakonec prohráli 2:3. Vítěznou branku hostů od „vodního hradu“ vstřelil v 87. minutě Lukáš Cibulka, pro něhož se jednalo o první, o to více důležitou trefu v sezoně.

BĚŠINY DEKLASOVALY DALŠÍHO PROTIVNÍKA

V áčkové skupině IV. třídy zatím nemají konkurenci fotbalisté Běšin. Tým, který nemá nouzi o výtečné střelce, si po výhře s Dlažovem a demolici TJ Spůle tentokrát bez vážnějších problémů poradil s rezervou Vrhavče.

Běšiny si už po dvaceti minutách vypracovaly třígólový náskok a do závěrečného hvizdu hlavního arbitra Jaroslava Hoška přidaly další čtyři góly. Zatímco v předchozím zápase zářil útočník Miroslav Vališ, tentokrát se nejvíce střelecky dařilo Františku Petrželkovi. Druhý nejstarší hráč v základní jedenáctce vítězů totiž zaznamenal hattrick. Své zápasy bez problémů vyhráli také fotbalisté Neznašov a zálohy měcholupské TJ. Oba týmy uspěly shodně poměrem 4:0.

HORÁM MATKY BOŽÍ POMOHLY VLASTŇÁKY

Ve čtyřech duelech béčkové skupiny „klatovské pralesní ligy“ padlo celkem dvacet branek. O čtvrtinu z nich se postarali fotbalisté Hor Matky Boží, i když, jak se to vezme. Tým s božským názvem sice vyhrál svůj zápas s TJ Žihobce 5:1, ale jeho hráči vstřelili pouze tři góly. Soupeř totiž dvakrát pálil do vlastní sítě.

Búra svému protivníkovi nasázeli ve 3. kole také kluci ze Zavlekova. Ti loupili v Žichovicích, kde snadno porazili tamní béčko 5:2. Utkání mezi Milčicemi a Nalžovskými Horami musely po remíze 2:2 rozhodnout až penalty. V nich byly šťastnější Milčice.

III. třída, 3. kolo: Železná Ruda – Švihov 2:3 (1:0, 38. Loos, 72. Brož – 52. a 62. Havlíček, 87. Cibulka), Dešenice – Plánice 5:7 (3:4, 26. a 67. Flor, 17. Michal Poupa, 20. Rosa, 83. Trefanec – 35., 41. a 88. Plánička, 8. Novák, 14. Votýpka, 70. Kovařík, 78. Průcha), Bolešiny B – Svéradice B 1:2 (1:1, 25. Koželuh – 11. Petřík, 85. Chládek), Hartmanice – Veřechov 2:1 (1:1, 7. Koryťák, 80. Hnídek vlastní – 29. Richter z penalty), Sušice B – Velké Hydčice 7:2 (3:1, 28. a 40. Kratejl, 52. z penalty a 58. Hubáček, 80. a 88. Dušek, 34. Vinický – 44. Hejpetr z penalty, 73. Hlaváč), Janovice B – Velhartice 5:1 (0:0, 53. a 58. Švůgr, 63. a 64. Jůzek, 78. Slivoň – 69. Šebesta), Svatobor Hrádek B – Kolinec 3:3 (4:3 na penalty, 0:2, 69. a 80. Holeček, 82. Adamec – 24. a 49. Kratochvíl, 45. Kovařík).

IV. třída, skupina A, 3. kolo: Dlažov – Neznašovy 0:4 (0:3, 8. a 14. Vaněk, 41. Bilíček, 55. Kolář), Měcholupy B – Ježovy 4:0 (1:0, 16. a 69. Hybšman, 74. Kanta, 85. Kaňák), Vrhaveč B – Běšiny 0:7 (0:3, 53., 54. a 59. z penalty Petrželka, 5. a 81. M. Vališ, 15. H. Vališ, 21. Heidenreich).

IV. třída, skupina B, 3. kolo: Žichovice B – Zavlekov 2:5 (1:3, 33. Brož, 78. Krejčí – 10. a 56. Fous, 16. a 75. Kirpal, 41. Maxa), Milčice – Nalžovské Hory 2:2 (5:4 na penalty, 0:0, 70. Skala, 85. Ivasiuk – 47. Mesiar, 90. Soukup), Hory Matky Boží – Žihobce 5:1 (1:1, 64. a 83. Halas, 7. Staněk vlastní, 78. Válek vlastní, 90+1. Karásek – 32. Gazdík), Hradešice B – Kvasetice 2:1 (1:0, 5. Buchta, 90. Panuška – 25. Ballý).