Důležitá je ovšem v hlasování i konečná třetí pozice, kterou aktuálně drží Sokol Plánice. Kdyby bylo hlasování ukončeno právě teď, bude to právě Strážov (mistr okresu Klatovy), Nýrsko a Plánice, které postoupí do očekávaného krajského finále - to začne po skončení všech okresních kol v Plzeňském kraji. Stále však můžete svého favorita podpořit, a to až do 18. ledna do 23.59 hodin.