Přitom v úvodu prvního dějství to vypadalo na to, že Mochtín schytá debakl. Hosté totiž už ve 23. minutě díky trefám Trinera s Liškou vedli o dvě branky. Jenomže domácí se nevzdali a v závěru poločasu dvěma slepenými góly (Smolík, Dolejš) dokázali skóre vyrovnat. Přestože se Mochtín po obrátce snažil strhnout vítězství na svoji stranu, rozhodující branku se mu přidat již nepodařilo. Po remíze 2:2 si tak oba týmy body rozdělily.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v červených dresech) remizovali ve středeční dohrávce 7. kola krajské I. A třídy s Košutkou 2:2.Zdroj: Pavel Šot & Jan Vydra

„A asi také spravedlivě, i když za druhý poločas jsme si možná zasloužili zvítězit,“ říkal chvíli po skončení duelu trenér Mochtína Jiří Dolejš. „Opět jsme měli katastrofální vstup do zápasu a brzy jsme prohrávali o dva góly. Ale paradoxně nám pomohlo brzké střídání, kdy za indisponovaného Jirku Čeledy šel do hry Honza Šafránek. Najednou jsme začali hrát a dokázali do konce prvního poločasu srovnat,“ popsal kouč, jehož tým měl ještě celý poločas na to, aby obrat dokonal k tříbodovému zisku.

„Ve druhé půli jsme se na těžkém terénu snažili, ale gólově jsme si již prosadit nedokázali,“ posteskl si hrající trenér Mochtína, který ve 42. minutě vyrovnal utkání na konečných 2:2. Jeden ze tří okresních účastníků druhé nejvyšší krajské soutěže si tak ke třem výhrám i porážkám připsal první remízu sezony.

TJ Sokol Mochtín - Košutka Plzeň 2:2

Poločas: 2:2. Branky: 38. Smolík, 42. Dolejš – 6. Triner, 23. Liška. Rozhodčí: A. Fanfule – L. Fanfule, Jílovec. ŽK: 2:2 (69. Šafránek, 84. Velek – 46. Primas, 60. Hemzáček). ČK: 0:1 (43. Šavlík – trenér Košutky). Diváci: 60. Sestava TJ Sokol Mochtín: Kašpar – Gajdušek, Dolejš, Blažek, Čeleda (26. Šafránek), Lysek, Bejvl, Kutka (79. Osvald), Žiak, Smolík, J. Pretzelmayer (79. Velek). Trenér: Jiří Dolejš. Sestava Košutky: Šatra – Primas, Hemzáček, J. Pekník (89. Zelenka), T. Pekník (26. Kučera), Král, Triner, Liška, Kadlec, Holec (63. Fikar), Kovařík (46. Blažejovský). Trenér: Josef Šavlík.

