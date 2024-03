OHLASY Z DIVIZE: Petřín přetlačil Komárov a vyšvihl se do čela, uspělo i SENCO

Jak už naznačil petřínský kouč, Vejprnice ztratily. A to na hřišti Horní Břízy vedly po třinácti minutách (díky trefám Kouřila) už o dva góly. Nakonec ale remizovaly 2:2. „Na začátek jara se neprohrálo, bod z venku si vždycky počítá, ale když jsme tak brzy vedli 2:0, je to prostě málo,“ měl jasno vejprnický kouč Lukáš Paul. „V Horní Bříze jsme měli tři absence a bohužel se potvrdilo, že někteří hráči jsou pro naší hru dost zásadní. Ale jak už jsem řekl, bod je dobrý. Bříza má zkušený tým, který ještě loni hrál divizi,“ poukázal trenér fotbalové Slavie.

Fotbalisté SK Horní Bříza (na archivním snímku) remizovali s Vejprnicemi.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Nezachytili jsme začátek utkání, to je bohužel v soutěžních zápasech už taková naše klasika. Nicméně pak jsme začali hrát, dokázali srovnat a mohli skóre i otočit. Ale vzhledem k průběhu utkání bod určitě bereme,“ nechal se slyšet lodivod týmu z Horní Břízy Michal Kubice.

Fantastický vstup do jarní poloviny sezony prožili fotbalisté Nepomuku, kteří na domácím hřišti smetli Lhotu 3:0. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale pro soupeře je to až kruté,“ uznal kouč vítězného celku Josef Viktora. „Lhota ukázala, že má velmi dobrý tým plný skvělých fotbalistů. V poli byla lepší, ale my jsme hráli takticky velmi dobře. Kluci plnili to, co jsme si řekli před zápasem a také díky extrémní bojovnosti dokázali utkání vyhrát,“ jásal zkušený trenér.

Výhodu domácího prostředí využil také Holýšov, který zdolal Košutku 3:1. „Ale bylo to utrápené vítězství,“ poznamenal trenér Milan Dejmek. „Prvních čtyřicet minut bylo katastrofálních, pomohl nám až vyrovnávací gól na konci poločasu a bouřka v kabině. Utkání jsme pak rozhodli na začátku druhé půle, kdy jsme dali dvě rychlé branky. Herně to nebylo ono, ale tři body máme,“ dodal lodivod.

Holýšov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) vyhrál 3:1.Zdroj: Jindřich Jager

Stejným výsledkem uspěly nad Stříbrem doma i Radnice. „Byl to klasický první zápas po delší pauze na těžším terénu. Bylo tam spousta chyb, ale přesto bylo vidět, že oba týmy mají chuť a chtějí vyhrát. Stříbro má mladý a snaživý tým, takže si vítězství moc vážíme. Rozhodně se nerodilo lehce,“ svěřil se ostřílený kouč vítězného Sokola Radnice Pavel Aubrecht.

Spokojenost panuje po prvním jarním utkání v Černicích, kterým se povedlo otočit zápas v Domažlicích proti Nýrsku (2:1). „Mám velkou radost především z našeho herního projevu. Prohrávali jsme, přečkali jsme i další dvě velké šance. V poli jsme se ale dokázali Nýrsku vyrovnat a nakonec jsme to i výsledkově zvrátili. Utkání nám sedlo,“ těšilo černického asistenta Petra Mlnaříka.

Výsledky 17. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Kaznějov 9:0 (3:0, 37., 52. a 87. Hájek, 28. a 39. Kotěšovec, 33. Trojovský, 68. Tětek, 69. Jandoš, 76. Heller), Horní Bříza – Vejprnice 2:2 (1:2, 32. Šebek, 67. Lavička – 9. a 13. Kouřil), Nepomuk – Lhota 3:0 (1:0, 44. Baran, 49. A. Viktora, 89. Chalupný), Radnice – Stříbro 3:1 (1:0, 45. Vyšín vlastní, 50. Esterka, 83. Poláček – 77. Světlík), Holýšov – Košutka 3:1 (1:1, 45. Kraus, 47. Krystl, 55. Šmíd – 10. Skalský), Nýrsko – Černice 1:2 (1:2, 13. Pavlík – 34. Müller, 40. Klokan), Rapid Plzeň – Zruč 0:2 (0:1, 22. Motyčák, 69. Boháč), Chotíkov – Mýto 3:2 (0:1, 50. a 78. Lopata, 90. Kuhajda z penalty – 15. Brož, 90+1. Vild).

