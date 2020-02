Výběr fotbalové Zruče vstoupil do krajské pohárové sezony úspěšně. Svěřenci trenéra Jaroslava Urbánka potvrdili roli papírového favorita a na domácí umělé trávě porazili v úvodním kole poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) Radnice hladce 4:1.

OČEKÁVANÝ POSTUP do druhého kola poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) slaví po výhře 4:1 nad Radnicemi fotbalisté Zruče (na archivním snímku hráči v modrých dresech). Dál jde mimochodem také stříbrský Baník (v zeleném), který zdolal Studán | Foto: Deník/Daniel Beran

Postup do další fáze soutěže slaví také Horní Bříza, která stejným výsledkem udolala bojující Plasy. „Ale z výkonu jsem rozčarovaný. V prvním poločase byl soupeř, který hraje o dvě patra níž, rozhodně lepším týmem. My jsme sice vstřelili tři branky, ale naše hra se mi vůbec nelíbila. Dalo by se říct, že jsme z minima vytěžili maximum,“ říkal trenér Horní Břízy Aleš Zach. „Ve druhé půli se obraz hry radikálně změnil. Plasy jsme do ničeho nepustili a vítězství si už pohlídali,“ doplnil Zach se smíšenými pocity.