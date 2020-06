Své by o tom mohl povídat právě klatovský výběr na jaře roku 2010. Chrást přijel na Rozvoj v roli favorita, pošumavský celek v zápase nestíhal a nakonec před vlastními fanoušky prohrál vysoko 1:6.

Ale i tyto výsledky tato populární hra někdy přináší. A tak se pojďte s námi ve dvanáctém díle seriálu Deníku „Zpátky do minulosti“ na tento duel podívat.

Již bývalý kolega David Kojan tenkrát napsal: Sedm branek viděli v sobotu diváci na klatovském hřišti na Rozvoji. Většina z nich ovšem padla do domácí branky, domácí fotbalisté prohráli v osmadvacátém kole krajského přeboru s Chrástem 1:6.

Začátek utkání byl vyrovnaný, šance měli hosté i domácí. První střelu na bránu vyslal chrástecký Stružka v 5. minutě, zdálky ovšem mířil mimo. Velkou šanci pak měli v 10. minutě domácí.

Voráček šel sám na brankáře, před přihrávkou na Györgiho, který by měl před sebou už jen prázdnou bránu mu ovšem brankář hostů Bláha dokázal míč sebrat. V 16. minutě si nabíhal do pěkné pozice domácí Toman, centrovaný míč byl ovšem příliš dlouhý.

Po dvaceti minutách hry ovšem začali úřadovat hosté. Střelu Davídka v 21. minutě ještě domácí brankář Riška vyrazil, na střelu Komárka ze zhruba deseti metrů ve 25. minutě však už nestačil a hosté se ujali vedení. Jiří Matějka měl vzápětí možnost vyrovnat, hlavičkoval ovšem přímo do náruče brankáře Spartaku Chrást.

Ve 32. minutě utekl domácí obraně Kovařík, obešel Rišku, který musel proti němu vyběhnou daleko ze šestnáctky, a pohodlně míč dopravil do prázdné branky. Třetí gól hostů mohl hlavou po rohovém kopu přidat Brýla. Riška jeho šanci zlikvidoval, o tři minuty později ovšem nestačil na oblouček Sadílka, který padajícího Rišku přehodil a zvýšil na 0:3. Čtvrtý gól hostů přidal ve 42. minutě hlavou Kovařík, do kabin se tak šlo za stavu 0:4.

Na začátku druhého poločasu hosté definitivně poslali domácí fotbalisty do kolen. Nejdříve v 50. minutě Davídek po rohovém kopu zvýšil na 0:5. O dvě minuty později přidal tentýž hráč už šestou branku hostů, Riška, který měl proti sobě samotné dva útočníky hostů byl zkrátka bez šance.

Domácí se pokoušeli výsledek ještě korigovat. Daniel Matějka překonal Bláhu v 65. minutě, byl ovšem v ofsajdu. V 67. minutě utekl hostující obraně György a Bláha jej zastavil ve vlastní šestnáctce pouze za cenu faulu, za který vzápětí uviděl červenou kartu. Nařízený pokutový kop pak György bez problémů proměnil. Z dalších několika šancí už branka nepadla, Klatovy tak s Chrástem prohrály jednoznačně 1:6.

Zdroj: David Kojan

„Nemohu říci, že by kluci začali špatně, jenže jim to vydrželo jen 20 minut do prvního gólu, potom šli opět dolů psychicky. Chrást má zkušené hráče, hrál chytře a my jsme jejich útočníky nedokázali pokrýt. Byl to nepovedený zápas,“ zhodnotil utkání klatovský trenér Roman Vonášek.

Klatovy - Chrást 1:6 (0:4)

Branky: 67. György z pokutového kopu – 25. Komárek, 32. a 42. Kovařík, 38. Sadílek, 50. a 52. Davídek. Rozhodčí: Reznichenko, Mašek, Kostelník. ŽK: 1:1. ČK: 0:1. Diváků: 100. Sestava Klatov: Riška – Matějka D., Homolka, Matějka J., Vítovec, György, Toman (46. Bouberle), Steinberger, Votípka, Voráček (60. Kotrnoch), Mészáros. Trenér: Vonášek.