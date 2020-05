Zpátky do minulosti, díl devátý. Horažďovice si upevnily třetí příčku

V dalším díle vzpomínkové série Zpátky do minulosti nahlédneme do května roku 2012 a do krajského přeboru fotbalistů. V rámci 25. kola této soutěže se hráči Horažďovic představili na půdě Příkosic a díky vítězství 3:2 si upevnili třetí místo v tabulce. Částečně uspěly také Klatovy, které si odvezly cenné dva body ze hřiště doma silného Bolevce.

Zpátky do minulosti, díl devátý. Horažďovice si upevnily třetí příčku.

Tenkrát jsme v Deníku napsali: I po odehrání 25. kola krajského fotbalového přeboru pokračuje pro Klatovy a Horažďovice jejich úspěšná série bez prohry v posledních pěti odehraných jarních kolech. Horažďovice, zdecimované před zápasem venku, dokázaly bez šesti hráčů základní sestavy převážně z důvodu zranění zaslouženě zvítězit v Příkosicích. Tedy na hřišti soupeře, odkud se body nevozí snadno. Obstály i Klatovy v Plzni s Bolevcem, odkud přivezly bod za remízu a další získaly z penaltového rozstřelu. Poslední úspěch klatovských hráčů je ze hřiště soupeře, který je sice venku neškodný, ale doma již získal 26 bodů a v posledních sedmi zápasech na svém trávníku zaváhal pouze jednou. Z tohoto pohledu jsou dva body z Bolevce velmi cenné a přispěly k posílení výborného čtvrtého místa v tabulce. Příkosice – Horažďovice 2:3 (0:0; branky: 89. Pleticha, 90. Lisý – 54. Sova, 66. Kotrba, 78. Nauš; rozhodčí: Štrincl; diváků: 100; ŽK: 1:1). Horažďovice odjížděly bez Mičkala, Šafandy, Čadka, Janouškovce a Koce s jedním střídajícím, nedoléčeným Gregerem. Skóre mohl otevřít nejlepší hráč hostů, hráč, který patřil i k nejlepším na hřišti Jan Sova, ale brankář Protivínský byl proti. Pak převzali iniciativu domácí a vytvořili si i brankové příležitosti. Hosty ale podržel brankář Rojík. Po přestávce Horažďovice přidaly na důrazu a agresivitě. V 54. minutě po rohovém kopu Beránka Sova otevřel skóre, v 66. minutě Chodův centr z voleje uklidil Kotrba podruhé do branky domácích. V 78. minutě po centru Sovy Nauš hlavou zvýšil již na 3:0 a zdálo se, že je rozhodnuto. Hosté však poněkud polevili a dovolili domácím zápas zdramatizovat. V 88. minutě lacinou brankou snížil Pleticha a o minutu později překonal Rojíka Lisý. V nastaveném čase opět Horažďovice podržel Rojík, když napravil nepozornost z 88. minuty a po závaru na poslední chvíli míč vyrazil. Bolevec – Klatovy 3:3 (1:1; na PK: 3:4; branky: 7. Kohout, 55. Černý, 65. Kadeřábek – 45., 70. Hanzlík, 49. Veselka; ŽK: 3:0; diváků: 50). Ostatní výsledky 25. kola: Doubravka – Horšovský Týn 4:0, Horní Bříza – Chotíkov 3:1, Rapid – Vejprnice 1:2, SK ZČE – Přeštice 2:2 (PK 4:3), Stříbro - Stod 0:2, Holýšov – Chrást 3:5.

