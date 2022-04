„Pohár jsme rozhodně nebrali na lehkou váhu. I když jsme nenastoupili v nejsilnější možné sestavě, chtěli jsme do dalšího kola. Zvlášť na domácím hřišti. To se ovšem nepodařilo a máme pořádnou ostudu. Na nás aktuálně stačí bojovat a běhat," posteskl si trenér chotíkovského družstva Petr Kučera. „Leží na nás deka, urážíme štěstí. Ale musíme to o víkendu s Nepomukem už zlomit. Soupeři gratuluji, postup si za svůj výkon určitě zasloužil," uznal kouč.