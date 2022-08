Hosté z centra západních Čech stačili už jen korigovat, a to pět minut před koncem zásluhou Daniela Kroce. Jednalo se však o nesmírně náročné utkání. „Hosté měli v prvním poločase častěji míč na svých kopačkách, ale do velkých šancí se nedostávali. Byli jsme to naopak my, kdo se po brejku ujal vedení,“ uvedl asistent hrajícího trenéra Jiřího Dolejše Zbyněk Smolík. „Smíchovští i po změně stran ukázali, že jsou velice silní v kombinaci, protože opět byli častěji na balonu,“ poznamenal mladý asistent.