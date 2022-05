Luby padly v Kralovicích. Nezvládáme závěry zápasů, mrzí fotbalistu Jana Holého

„Po čtyřech zápasech jsme konečně naplno bodovali. Rokycany k nám přijely hrát fotbal, což nám vyhovovalo. Pomohlo nám to, že jsme nastoupili v ideálnější sestavě než v předchozích zápasech i to, že jsme dokázali dát brzy dvě branky. V tomto utkání jsme si vypracovali více šancí, mohlo to být po poločase klidně 5:1, ale zvítězili jsme a máme radost ze tří bodů, které jsme už potřebovali," nechal se den po zápase slyšet hrající trenér Mochtína Jiří Dolejš, jehož tým se posunul na osmé místo patnáctičlenné soutěže.

TJ Sokol Mochtín - FC Rokycany B 3:1

Poločas: 3:1. Branky: 6. a 42. J. Pretzelmayer, 15. Bejvl - 30. Bouda. Rozhodčí: Pressl - Stach, Molnár. ŽK: 1:3 (41. J. Pretzelmayer - 32. Lev, 38. Chmelíř, 90. Pliml). Diváci: 90. TJ Sokol Mochtín: Blahník - Lysek, Dolejš, Blažek, Bejvl, Žiak, Čeleda, Smolík, Cihlář (83. Osvald), Plánička (88. M. Prokop), J. Pretzelmayer (60. Kapusta). Trenér: Jiří Dolejš. FC Rokycany B: Wohlmuth - T. Pliml, Chmelíř, M. Drábek (67. J. Pliml), J. Drábek, Ryba (77. Pok), Kužma, Ječmen, Bouda, Čeliš, Lev (58. Kulle). Trenér: Zbyněk Drozda.

