Z archivu: Fotbalisté TJ Měcholupy (černí) zdolali Chanovice 3:2.Zdroj: Miluše Šulajová

„V prvním poločase jsme hráli dobře a mohli dát i více gólů, ale některé situace v předfinální i finální fázi jsme neřešili ideálně,“ říkal kouč. Po obrátce jeho tým vyklidil pole a Chanovice snížily. „Úplně jsme přestali hrát. Možná, že došlo i k nějakému uspokojení. Tak to ale někdy ve fotbale bývá, když si v prvním poločase vypracujete komfortní náskok,“ vysvětlil.

Bolešiny nasypaly Kasejovicím búra, gólman věří v záchranu krajské soutěže

Chanovičtí se nejprve dostali zpátky do zápasu ve 48. minutě zásluhou Jaroslava Prýmase, aby šest minut před koncem přidal druhý gól hostů Milan Šlehubr. „Druhá branka mě mrzí. Ještě před ní totiž po srážce zůstal ležet náš gólman na zemi, kluci záhy přestali hrát a soupeř dal kontaktní branku. Kdyby soupeřův střelec zakončil hned po skrumáži, tak neřeknu ani slovo, ale míč se dostal až na půlku a akce pokračovala. Myslím si, že rozhodčí měl rozhodně přerušit hru. Vždyť i samotný hráč se nejprve podíval na sudího a pak dal gól a šel se radovat. My jsme také v zápase několikrát při zranění soupeře hned zakopli míč do autu. Zdraví je důležitější než fotbal,“ má jasno Petr Novák.

Z archivu: Fotbalisté TJ Měcholupy (černí) zdolali Chanovice 3:2.Zdroj: Miluše Šulajová

Jeho týmu patří tři kola před koncem sezony třetí místo, soupeř z Chanovic se nachází s odstupem dvanácti bodů na devátém pozici. O víkendu hrají Měcholupy v Dobřanech, Chanovice čeká další derby – do jejich chrámu přijedou o záchranu bojující Bolešiny. Oba souboje začíná v sobotu v 18 hodin.

TJ Měcholupy - TJ Pfeifer Chanovice 3:2

Poločas: 3:0. Branky: 1. Kaas, 33. Dušan Bálek, 39. Duchek – 48. Prýmas, 84. Šlehubr. Rozhodčí: Molek – Jakš, Rubáš. ŽK: 1:1 (36. Bečka – 82. Petřík). Diváci: 50. TJ Měcholupy: Kovařík – Veselka, Kadlec, Novotný, Zelenka, Duchek, Dušan Bálek (72. Daniel Bálek), Kaas, Červený (72. Kanta), Jandečka (46. Valečka), Bečka (78. Kaňák). Trenér: Petr Novák. TJ Pfeifer Chanovice: Václavík – Timoschenko, Šabek, Pavlovský, Kubaň, Petřík, Rada, Prýmas (56. Šulc), Polena, Šlehubr, Zoubek. Trenér: Radim Šiška.

VIDEO: Koně vběhli na hřiště a přerušili fotbalový mač, hráči i fanoušci zírali