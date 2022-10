Fotbalisté FK Svéradice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) porazili v okresním derby trápící se Pačejov jednoznačně 5:2.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Hosté nám to tentokrát trochu usnadnili i s ohledem na to, v jaké sestavě přijeli. Nicméně také my jsme měli problém dát jedenáctku zdravých hráčů dohromady a tak na lavičce seděli pouze dorostenci. Přesto to byl boj po celé utkání a jenom naše větší herní převaha rozhodla o tom, že jsme si vytvářeli více šancí a hlavně je dokázali proměnit. Zasloužení vítězství,“ tvrdil fotbalista.

Ten i přes jednoznačné vítězství ale zároveň ocenil také výkon hostujícího mužstva. „Pačejov musím pochválit, že nic nevypustil a hrál od začátku až do konce. Z našich řad musím vyzdvihnout opět výkon kanonýra Machovského, který se po pěti gólech v sobotu za béčko trefil dvakrát i v nedělním utkání za áčko,“ liboval si Martin Heimlich s tím, že výhru je třeba už zase hodit za hlavu a začít se připravovat a soustředit na další těžké utkání, které Svéradice čeká v neděli (od 16 hodin) na půdě rezervy divizního SK Klatovy 1898.

FK Svéradice - TJ Sokol Pačejov 5:2

Poločas: 3:1. Branky: 20. a 35. Machovský, 29. a 63. R. Kába, 82. Beránek z penalty – 38. Klásek, 74. F. Kába. Rozhodčí: Cupl – Mičkal, Jirovec. ŽK: 1:1 (75. Chládek – 81. F. Štěpán). Diváci: 95. FK Svéradice: Soukup – Brůha (88. Hnojský), Beránek (85. Pánek), Heimlich, Machovský, Chládek, Vachuška, S. Makovec, J. Makovec (46. Majer), R. Kába, Hrubeš. Trenér: Miroslav Mikeš. TJ Sokol Pačejov: Šmrha – Slivoň (72. Janák), F. Kába, Mareš, Ticháček, Hlůžek, Klásek, Smolík, O. Štěpán, F. Štěpán, Havlík (55. Cikán). Trenér: Zdeněk Voska.

