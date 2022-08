OHLASY Z PŘEBORU: Nýrsko uspělo v Černicích, Lhotu spasil v závěru Záhrobský

„Opět jsme do zápasu nastoupili v řídké sestavě, chyběli mi tři kluci, takže na lavici jsme měli jen samé dorostence. Navíc se při rozcvičce zranil Kotlan, který následně celé utkání odehrál se sebezapřením a pod kelenem,“ řekl na úvod hodnocení nýrský trenér Karel Kalivoda.

Trenér nýrských fotbalistů Karel Kalivoda.Zdroj: Jiří Pojar

Jeho družina se v Černicích dostala rychle do vedení a po poločase vedla dokonce 2:0. „Protože jsme plnili to, co jsme si řekli před zápasem,“ kvitoval zkušený lodivod. „Využili jsme dva brejky a dali dvě branky. S výkonem hráčů jsem byl spokojený,“ pokračoval v hodnocení. Jenomže po obrátce se obraz hry změnil. „ O přestávce jsme si v kabině říkali, že nesmíme usnout na vavřínech a dál pokračovat v tom, čím jsme se prezentovali v první půli,“ prozradil Kalivoda. Černice ovšem zásluhou střídajícího Nedvěda rychle snížily.

Z archivu: Fotbalisté FK Okula Nýrsko (červené dresy).Zdroj: Jiří Pojar

„Soupeř se dostal do přečíslení a korigoval. Od nás to byl ve druhém dějství velmi špatný výkon. Prakticky jsme se jen bránili, i když domácí moc šancí neměli. Naštěstí se nám to podařilo ubránit,“ oddechl si trenér, jehož mužstvo má po dvou kolech na svém kontě čtyři body. „S výsledky jsem zatím spokojený, ale s hrou příliš ne. Rozhodně máme na čem pracovat," dodal trenér Okuly.

TJ Sokol Plzeň-Černice - FK Okula Nýrsko 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 54. Nedvěd – 4. Varga, 35. Mašek. Rozhodčí: Šlauf – Sladký, Škarda. ŽK: 1:1 (58. Zeliński – 62. Karel Kalivoda mladší). ČK: červená karta nebyla udělena. Diváci: 80. TJ Sokol Plzeň-Černice: Gottwald – Fürbacher, Müller, Petr, Zeliński (62. Pipaš), Hrach (84. Motlík), Chvojka (84. Trnka), Peterka (80. Miletínský), Toman, Švejda, Mur (46. Nedvěd). Trenér: Petr Kural. FK Okula Nýrsko: Toul – Pavlík, Varga (90+4. A. Bastl), Karel Kalivoda mladší, Čanecký, Brož, Kotlan (90. Kovařík), M. Bastl, Mašek, Výtisk, I. György (84. Taušek). Trenér: Karel Kalivoda starší.

Klatovy vyhrály, kouč chválil zkušené borce. Vzali to na sebe, těšilo Hoffmanna