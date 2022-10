Mochtínu výrazně pomohla situace z druhé minuty utkání. To byl totiž vyloučen domácí Jiří Lev, který od teprve 18letého rozhodčího Tadeáše Pastyříka viděl červenou kartu za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením mimo pokutového území. Hosté pak přesilovku rychlostí blesku využili.

V 6. minutě otevřel gólový účet utkání Matěj Škoch a v 19. minutě navýšil vedení Mochtína Jan Šafránek. A když se za dalších devět minut prosadil i kapitán Jakub Bejvl, bylo hotovo. Rokycany sice ve druhé půli zásluhou Lukáše Titla snížily, ale v 63. minutě přidal čtvrtou branku Mochtína Zbyněk Smolík.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín zvítězili na půdě rokycanského béčka 4:1.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Domácí navíc dohrávaly zbytek utkání také bez Filipa Stejskala, který se musel předčasně pakovat do sprch v 67. minutě po úmyslném kopnutí soupeře do holeně. Alespoň tak to vyplývá z popisu incidentu v zápise o utkání.

„Konečně jsme měli k dispozici brankáře, který už někdy chytal, navíc jsme do Rokycan jeli ve slušné sestavě, takže jsme se nemuseli ničeho bát. Utkání výrazně ovlivnila situace hned z úvodu utkání, kdy pláchl Honza Žiak, jehož zastavil domácí obránce jen nedovoleným zákrokem a viděl červenou kartu. Byla to snad nejrychlejší červená, kterou jsem v životě zažil,“ říkal Jiří Dolejš.

„Domácí byli situací opaření a my dali v první půli tři branky, které rozhodly. Celkově jsem byl s výkonem v prvním poločase velice spokojený,“ konstatoval mochtínský lodivod, kterému se ale naopak nepozdával výkon po změně stran.

„Brzy jsme inkasovali, taková naše klasika. Naštěstí jsme přidali čtvrtou branku a nějak to do konce ukopali. Ale po druhém vyloučení domácího hráče jsme úplně přestali hrát, byli jsme laxní a mysleli si, že se nám nemůže nic stát. Domácí si tak i v devíti dokázali vypracovat několik zajímavých možností, které neproměnili. A když jsme i my zahodili dvě penalty, skóre se už nezměnilo,“ dodal na závěr pozápasového povídání zkušený trenér Sokolíků z Mochtína.

FC Rokycany B - TJ Sokol Mochtín 1:4

Poločas: 0:3. Branky: 55. Titl – 6. Škoch, 19. Šafránek, 28. Bejvl, 63. Z. Smolík. Rozhodčí: Pastyřík – Lapák, Přibyl. ŽK: 2:2 (57. Titl, 69. Drábek – 9. Bejvl, 32. Velek). ČK: 2:0 (2. Lev, 67. Stejskal). Diváci: 50. Sestava FC Rokycany B: Wohlmuth – Pergl (67. Kulle), T. Pliml (46. Bouda), Radošovský, Lev, Titl, Chmelíř (81. Motyčák), M. Drábek (74. J. Pliml), Stejskal, Pražský (67. J. Drábek), Kužma. Trenér: Zbyněk Drozda. Sestava TJ Sokol Mochtín: Prokop – Dolejš, Blažek, Lysek (80. R. Smolík), Bejvl, Kutka, Žiak, Z. Smolík (70. Osvald), Šafránek, Velek, Škoch. Trenér: Jiří Dolejš.

