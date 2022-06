„Začíná to opravdu smrdět baráží o postup,“ usmívá se trenér Jiří Dolejš, jehož tým teď čeká venkovní utkání na hřišti rezervy Petřína a v posledním kole jeho soubor vyzve doma právě Kralovice. V sobotu na severu Plzeňska se dvakrát prosadili Jan Žiak se Zdeňkem Pláničkou. „Ale kdybychom byli více produktivní, mohlo to skončit daleko vyšším rozdílem. I tak je ale vítězství 5:1 pro mě velikým překvapením,“ říká hrající lodivod a vytáhlý stoper.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v modrých dresech) deklasovali domácí Kaznějov vysoko 5:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Kdyby to skončilo sedm nebo osm ku jedné, nikdo by nemohl nic říct. V prvním poločase jsme měli hru jednoznačně a pevně pod kontrolou. Domácí se sice snažili a aktivně nás napadali, ale my jsme jejich presink dokázali přehrávat a dostávali se do rychlých akcí,“ těšilo spokojeného Jiřího Dolejše.

„Ve druhém dějství jsme až do našeho čtvrtého gólu pokračovali ve výkonu z první půle, ale pak jsme se trošku zatáhli a Kaznějov nás přitlačil. Příliš šancí si ale nevypracoval a my tak po zásluze zvítězili,“ doplnil k úspěšnému zápasu devětatřicetiletý kormidelník Mochtína.

FK Bohemia Kaznějov - TJ Sokol Mochtín 1:5

Poločas: 1:2. Branky: 35. Šafránek vlastní – 30. a 56. Žiak, 38. a 54. Plánička, 80. Čeleda. Rozhodčí: Křen – Ruda, Molek. ŽK: 3:2 (43. Hyneš, 65. Tichý, 74. Valeš – 59. Žiak, 62. Blažek). Diváci: 50. FK Bohemia Kaznějov: Valeš – Běhounek (46. Valenta), M. Vondráček, Picl, Vašíček (46. Beránek), Pojet, Hynš, Kopač, J. Vondráček, Tichý, M. Fedorco. Trenér: Vladimír Pitlík. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Lysek, Dolejš, Blažek, Bejvl, Žiak, Čeleda, Šafránek, Plánička (70. M. Prokop), Osvald (86. Gajdušek), Smolík. Trenér: Jiří Dolejš.

PODÍVEJTE SE: Takhle se urodila domácí výhra fotbalových Klatov nad Lomem