„V den zápasu jsem měl čtyři omluvenky. Některé pochopitelné, jiné bohužel už tolik ne. Do utkání nakonec nastoupilo patnáct hráčů. Všichni dostali šanci a ukázali, že prostě hrát chtějí, a to mě potěšilo. Dorost Petřína předvedl, že svoji ligu nehraje jen tak," začal hodnocení tlumačovský kormidelník Tomáš Korelus.

Jiskra proti Jiskře. Modelové utkání ovládli modří, Limberský chválil

„Ze začátku nám chvilku trvalo, než jsme začali hrát to, co jsem po klucích chtěl. První půle byla z naší strany odmakaná, ale po taktické stránce slabší. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, zlepšili jsme napadání a ve hře to bylo hned vidět," potěšilo třicetiletého kouče. „Z mé strany musím celý tým ohromně pochválit. Všichni zápas makali. Fyzicky jsme dokázali vydržet a za každého stavu jsme chtěli vyhrát," doplnil třicetiletý lodivod spokojeně.

Další přípravný zápas čeká Tlumačov v sobotu 3. února od 16 hodin proti Mrákovu, dějištěm tohoto duelu je opět umělý trávník v Domažlicích. „Mrákov, to je úplně jiný soupeř. Ten nám teprve ukáže, jak na tom jsme. Nesmíme se zápasem s Petřínem nechat nějak uchlácholit a musíme makat pořád stejně i nadále, protože jinak to nepůjde," uvědomuje si Tomáš Korelus.

Zimní příprava TJ Start Tlumačov: TJ Start Tlumačov - SK Petřín Plzeň U19 2:2, sobota 3. února 16.00: TJ Start Tlumačov - Sokol Mrákov (UMT Domažlice), neděle 11. února 12.00: TJ Start Tlumačov - SK Slavia Vejprnice (UMT Domažlice), neděle 18. února 10.00: Horšovský Týn - TJ Start Tlumačov (UMT H. Týn), 25. února (čas a místo v jednání): TJ Start Tlumačov - TJ ZD Meclov, 3. března 10.00: TJ Start Tlumačov - Mochtín (UMT Domažlice).

Nejdřív potili krev, pak nestačili na Viktorku. Houdek: Ale všichni to odmakali