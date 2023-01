„Trénujeme třikrát týdně. Ve středu chodíme do zdejší haly, v pátek pak na umělku do Klatov a neděli máme vyhrazenou pro běhání,“ prozradil kouč náplň práce jeho fotbalového družstva. Méně oblíbenou část přípravy zakončí třetí tým podzimní části krajského přeboru soustředěním v Kašperských Horách. „Ano, v plánu ho máme na konci ledna a budeme tam finišovat hrubou část přípravy, pak už najedeme více na herní věci a činnosti,“ prozradil Kalivoda.

Trenér, předseda a duše klubu v jedné osobě je zatím velice spokojený s tím, jak jeho svěřenci v přípravě pracují. „Navíc z týmu cítím obrovskou pohodu. Panuje skvělá atmosféra, kluci makají. Za to bych chtěl hráče pochválit,“ libuje si.

FK Okula Nýrsko (modrobílí), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Do zimní přípravy se zapojili všichni. Tedy téměř. „Nemáme žádné marody, všichni trénují. Výjimkou je pouze Trumpeš, který má problémy se svalstvem, bohužel už delší dobu. A nevypadá to u něj dobře. Hrozí, že už nebude moci hrát fotbal, protože to jeho tělo, respektive svaly, nedávají,“ lituje kouč Okuly.

Ten do zimního drilu přivítal i několik nových tváří. „Neposilujeme, nicméně se do přípravy zapojili někteří další dorostenci. Zapracování mladých hráčů, to je trend, který jsme zahájili už dříve, navázali jsme na něj na podzim a chceme v něm pokračovat,“ konstatuje ostřílený dvaapadesátiletý lodivod.

„Na podzim se ve velice dobrém světle jevil Šimon Švec a šanci dostal i mladík Bořánek. Jasně, adaptace je pro tyhle kluky těžká, protože náš dorost hraje pouze krajskou soutěž, a ta nemá takovou kvalitu, ale všichni mají perspektivu,“ těší kouče. „Pokud budou kluci na sobě makat, věřím, že se prosadí i v krajském přeboru mužů,“ tvrdí kouč Kalivoda.

Už to bylo tak trochu v předešlém textu nakousnuto: Okula zažila naprosto fantastický podzim! Ve vzájemných zápasech potrápila suverénní Tachov i druhý Chotíkov a je třetí. „Za to jsme moc rádi. I na jaře chceme hrát o co nejvyšší příčky, ale víme, že z dlouhodobého hlediska je pro náš klub a tým krajský přebor ideální soutěží. Bojovat o postup? O tom nepřemýšlíme,“ dodal trenér Nýrska s tím, že hlavním cílem je zapracování mladíků.

5. února 18.00: Rapid Plzeň – Nýrsko (UMT Doubravka), 11. února (čas bude teprve upřesněn): Nýrsko – Košutka (UMT Sušice), 18. února 16.00: Nýrsko – Osek (UMT Strakonice), 25. února 12.00: Petřín B – Nýrsko (hřiště v jednání).

