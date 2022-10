Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) zvítězili v okresním derby na půdě Hrádku 3:1. V tabulce jim patří druhá příčka.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Už, když jsme přijeli do Hrádku a poté se prošli na trávníku, věděli jsme, že to nebude lehký zápas. Hřiště pocitově připomínalo spíše kluziště a vzhledem k tomu, že si s sebou většina týmu nepřivezla kopačky s kolíky, to tak i vypadalo. To, v jakém stavu bylo hřiště, se odrazilo na výkonu obou mužstev. Kluci z Hrádku na to byli ovšem logicky připravenější a zvolili kvalitnější obutí a díky tomu nás často přecházeli v situacích jeden na jednoho, a to jen rychlou změnou pohybu, po kterém následoval často pád našeho bránícího hráče,“ říkal Václav Kaas, mladý fotbalista hájící barvy TJ Měcholupy.

Nicméně ani tato skutečnost nezabránila týmu urvat v Hrádku cenné tři body, které mančaft udržely na dostřel lídrovi tabulky z Dobřan. „Nenechali jsme si to zkazit hřištěm a ukázali jsme našeho týmového ducha, díky kterému, alespoň si to myslím, jsme zápas vyhráli. Hrádek měl sice více ze hry, ale jejich útoky se rozbíjely o naši skálopevnou obranu a následovaly brejkové situace, v čemž jsme silní a soupeře umíme potrestat,“ pochvaloval si Kaas.

„Kdybychom ovšem proměnili i další vyložené šance, mohli jsme Hrádek porazit i vyšším rozdílem, než pouze o dva góly, a to i proto, že se domácí fotbalisté kromě penalty de facto do žádné brankové příležitosti nedostali,“ tvrdil třiadvacetiletý rychlík a vítězství považoval za spravedlivé vyústění dění na hřišti. „Jo, hodnotím to z naší strany jako povedené utkání, zejména co se týče týmovosti a bojovnosti. Jinými slovy: zasloužené tři body. Teď už jen neusnout na vavřínech a pokračovat co nejdéle podobným způsobem,“ dodal Václav Kaas s přáním do dalších zápasů o důležité soutěžní body.

TJ Svatobor Hrádek – TJ Měcholupy 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 58. Linhart – 7. a 62. Dušan Bálek, 67. Kaas. Rozhodčí: Paur – Bíba, Havránek. ŽK: 3:1 (62. Kočí, 63. J. Brabec, 84. Linhart – 87. Jandečka). Diváci: 150. TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba – Prokopius (37. Hanula), F. Mareš, Linhart, J. Brabec, Kutil, Kočí, Pojar, A. Štěpán, Fremund, Šoural (57. Fabián, 78. Jiřina). Trenér: Karel Mareš. TJ Měcholupy: Kovařík – Kadlec, Zelenka (87. Kolář), Valečka, Novotný, Duchek (67. D. Novák), Kaas, Dušan Bálek, Čížek, Jandečka, Bečka. Trenér: Zdeněk Zadražil.

