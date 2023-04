Chrást prohrál, plzeňský Slovan coby lídr soutěže doma jen remizoval. Zaváhání svých největších konkurentů v boji o postup tak dokonale využili fotbalisté TJ Sokol Město Touškov, kteří ve víkendovém utkání 16. kola céčkové skupiny krajské I. B třídy rozcupovali na domácím hřišti béčko Zruče vysoko 5:0. Ústřední postavou střetnutí byl zkušený fotbalista Ondřej Karbusický, který k demolici soupeře přispěl hattrickem.

TJ Sokol Město Touškov (modrobílé dresy), archivní snímek. | Foto: Miluše Šulajová

Přitom v prvním poločase branka nepadla. Té se zhruba osmdesátka diváků dočkala dvě minuty po pauze, kdy se poprvé v zápase trefil již zmiňovaný Karbusický. „Od začátku zápasu jsme si dokázali vytvořit brankové příležitosti, ale opět nám chyběl potřebný klid a i trocha štěstí. To nám přálo zhruba v polovině první půle, kdy se po střele hostujícího Hakra zatřásla spojnice naší branky a následná dorážka také gól nepřinesla. To byl zcela jistě klíčový moment," přiznal v hodnocení pro klubový web trenér fotbalistů Touškova Marek Votípka. A doplnil, že týmu výrazně prospěla poločasová přestávka.

„Z kluků bylo cítit, že chtějí uspět a my si v kabině rozebrali malé drobnosti v naší hře," prozradil kouč. „Úvod druhého poločasu nám vyšel náramně. Po dvou minutách nás do vedení poslal Ondra Karbusický. Hosté následně přišli o zraněného Hakra, otevřeli hru a my přidávali další góly," těšilo Votípku. „Kluci podali týmový výkon, nikdo nebyl slabinou. Věřím, že nás vysoká výhra dostane do pohody," doufá osmačtyřicetiletý kouč.

Fotbalisté TJ Město Touškov se díky výhře vyšvihli v neúplné tabulce soutěže na druhé místo, přičemž na vedoucí Slovan Plzeň ztrácí jediný bod. V příštím kole míří do Mladotic. Utkání začíná v sobotu v 16.30 hodin.

TJ Sokol Město Touškov - TJ Zruč B 5:0

Poločas: 0:0. Branky: 47., 58. a 87. Karbusický, 72. Hodek, 90+2. Fajer. Rozhodčí: Hebr - Kraus, Slabý. ŽK: 2:2 (42. Karbusický, 90. Půta - 34. Motyčák, 90. Husník). Diváci: 80. Sestava TJ Sokol Město Touškov: Nedvěd - Šimice, Rolko, Půta, Šiml, Voith, Hodek (77. Vyšata), Zahradník (64. Popelka), Trsek (64. Foltýn), Karbusický, Fajer. Trenér: Marek Votípka. Sestava TJ Zruč B: Würfl - Špicl (74. Vaňourek), Riedl, Štafl, Klail, Motyčák, Mošna (53. Mancl), Husník, Hakr (53. Vinárek), Mašek (27. Hájek), Kraus. Trenér: Matěj Polák.

Lob à la Karel Poborský nestačil. Klatovské béčko prohrálo i třetí jarní zápas