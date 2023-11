Mají formu jako hrom. Z posledních pěti zápasů vybojovali třináct bodů, hned čtyřikrát udrželi čisté konto. A fotbalisté TJ Měcholupy se díky víkendovému utkání 10. kola béčkové skupiny I. B třídy na hřišti Svéradic, kde zvítězili vysoko 7:0, dostali na třetí místo tabulky.

Fotbalové Měcholupy (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) deklasovaly domácí Svéradice 7:0 a jsou třetí. | Foto: Jindřich Schovanec

„Věděli jsme, že Svéradice nemůžeme za žádnou cenu podcenit. Doma mají docela dobré výsledky, vloni porazily Dobřany, které postoupily do I. A třídy, letos zase silné Blovice. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně, dát brzy první gól, a to se nám povedlo. Celkově jsme odehráli velice dobré utkání, navíc opět s nulou vzadu, čehož si moc vážím. Zasloužené tři body," pochvaloval si hrající trenér Měcholup Pavel Javorský, jenž Svéradicím dal pět gólů.

„Pět gólů v jednom zápase jsem asi ještě nikdy mezi dospělými nedal. Kluci říkali, že mi do pokut něco napíšou, i když si myslím, že bych z kasy měl spíš něco dostat," smál se zkušený fotbalista. „Ale za pět gólů samozřejmě rád něčím přispěji," doplnil přece jen vážně jeden z trojice koučů Měcholup.

FK Svéradice - TJ Měcholupy 0:7

Poločas: 0:5. Branky: 5., 15., 35., 40. a 86. Javorský, 18. Kaas, 78. Jandečka. Rozhodčí: Stach - Pelikán, Vávra. ŽK: 3:2 (36. Vachuška, 83. Prokopius, 88. Vonášek - 20. Duchek, 88. Kotlan). Diváci: 120. FK Svéradice: Soukup - Mičkal (80. L. Lávička), V. Červený, Brůha (73. T. Lávička), Majer, Prokopius (80. Renč), Vonášek, Makovec, Beránek (46. Doležal), Kába. Trenér: Petr Plass. TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Kadlec, Bečka (54. Kotlan), Duchek, Kaas, Jandečka, O. Červený, Valečka (76. Kolář), Dušan Bálek (76. Daniel Bálek), Javorský. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil.

