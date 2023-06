Michale, jak se vlastně urodil váš přesun z Klatov do Švihova? Trenér Adam Popelka měl o vaše služby enormní zájem… S Adamem jsme v kontaktu de facto od zimy, takže na tento krok jsem byl připravený už delší dobu. Již od začátku se mi líbila Adamova koncepce a práce, kterou ve Švihově dělá, navíc je v kabině výborná parta a super atmosféra, za což jsem hrozně rád a obrovsky se na to těším.

VIDEO: Mistři! Švihov ovládl okresní přebor, slaví postup a hlásí posily

Švihov sice postoupil do I. B třídy, ale v Klatovech jste hrál divizi. Neberete svůj přesun do Švihova jako krok zpátky ve vaší kariéře?

Určitě se to může zdát jako krok zpět, ale já to tak úplně neberu. Věřím, že tým je dost kvalitní a mladý na to, aby se dokázal postupně ještě zlepšovat a třeba časem i postoupit do vyšších soutěží. Myslím si, že všichni v kabině to vidí stejně a jsem přesvědčený, že všichni společně budeme tvrdě pracovat na tom, aby se nám to povedlo.

Fotbalista Michal Marek s Adamem Popelkou.Zdroj: FC Švihov

S jakými očekáváními se do Švihova stěhujete? Stihl jste se už seznámit s novým prostředím a (spolu)hráči?

Jdu do Švihova s tím, že mě fotbal se super partou kluků bude bavit, a že budeme předvádět kombinační fotbal, který se bude lidem líbit. Kluky znám všechny, spoustu jsem jich znal už dříve, navíc od zimy v kabině sedí také Adam Aizner, se kterým jsem toho zažil spoustu už v Klatovech (úsměv). A jeden z mých nových spoluhráčů u nás doma v podstatě bydlí – Kuba Sláma je přítelem mojí sestry.

V Klatovech jste strávil dlouhá léta. Jaké to pro vás byly fotbalové roky a na co budete nejvíce vzpomínat?

V Klatovech jsem strávil celý svůj fotbalový život, takže těch vzpomínek je spousta. Nedá se asi vypíchnout jen jedna, co by mně utkvěla v paměti. Jsem rád, že jsem zde fotbalově vyrůstal, potkal spoustu super kamarádů a dostal šanci hrát divizi mužů - v klubu, který mě vychoval. Vždycky pro mě byla ohromná čest na sebe vzít klatovský dres, ale momentálně jsem se rozhodl jinak a zvolil jsem si ve svojí kariéře jinou cestu.

1/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 2/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 3/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 4/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 5/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 6/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 7/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 8/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 9/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 10/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 11/13 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 12/13 Zdroj: FC Švihov Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova. 13/13 Zdroj: FC Švihov Fotbalista Michal Marek přestoupil z Klatov do Švihova.

Obzvlášť poslední dvě sezony byly v Klatovech nezapomenutelné. Vloni jste s týmem vybojovali senzační třetí místo v divizi, letos jste se zachránili až díky výhře nad Aritmou v posledním kole. Co bylo pro vás jako fotbalistu těžší – skončit na bedně, nebo zachránit soutěž?

To se těžko hodnotí. Když se daří celému týmu, jednotlivci potom připadá vše snazší. A když se hraje o záchranu, je naopak vše složitější, takže asi bylo těžší se letos zachránit, i když osobně si myslím, že letos, nebo alespoň poslední půlrok jsem byl pro tým daleko platnější než vloni.

Jak vlastně hodnotíte letošní sezonu? Ta skončila teprve nedávno.

Byla velmi náročná. Odešel nám Zajda (Jan Zajíček) a jeho góly nám strašně chyběly. Byly zápasy, které jsme mohli zlomit na naši stranu, ale něco tomu vždy chybělo. Namočili jsme se do boje o záchranu, ale nakonec se nám na poslední chvíli podařilo dojít do úspěšného cíle a divizi v Klatovech zachránit.

PODÍVEJTE SE: Luxusní dárek ke kulatému výročí. Švihov se pyšní novou kabinou