„Stejně jako v každém domácím zápase jsme i tentokrát chtěli získat tři body. Naše výkony poslední dobou nejsou ideální, ale body se nám daří sbírat. A jinak tomu nebylo ani v tomto zápase," uvedl fotbalista Hrádku Jiří Brabec s tím, že v první půli si jeho tým vytvořil dvě tři šance, které ale zůstaly nevyužity.

„Naštěstí jsme ve druhé půli zvýšili důraz ve vápně hostů, a to byl hlavní důvod zasloužených tří bodů. Nutno podotknout, že Svéradice určitě nebyly v nejsilnější sestavě. Teď nás čekají poslední dvě kola a velmi těžké zápasy s Chanovicemi a Dobřany," dodal k zápasu sedmadvacetiletý fotbalista.

A co k zápasu řekli ve Svéradicích? „Do Hrádku jsme odjížděli s tajným přáním získat alespoň bod. Nástup jsme ale vůbec nezachytili, a kdyby kanonýr Kočí nezahodil v úvodu tři šance, bylo po zápase. Takto jsme se postupně dostali do zápasu i my, bohužel bez výrazné šance," litoval svéradický fotbalista Martin Heimlich. „Ve druhém poločase už domácí své šance proměnili a zaslouženě vyhráli. Nás teď čekají poslední dva zápasy, ve kterých bychom rádi získali šesti bodů a posunuli se do klidného středu tabulky," přeje si zkušený plejer.

TJ Svatobor Hrádek - FK Svéradice 2:0

Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek (na archivním snímku hráči v modrých dresech) zdolali v okresním derby FK Svéradice 2:0. Hrádečtí rozhodli po pauze.Zdroj: David Koranda

Poločas: 0:0. Branky: 63. Kočí, 84. Brabec. Rozhodčí: Kulhánek - Kečkeš, Moravec. ŽK: 3:2 (38. Kočí, 42. Linhart, 74. Brabec - 18. Vachuška, 87. Hnojský). Diváci: 115. Sestava TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba - Gajdečka, Prokopius (85. Sekyra), Linhart, Brabec, Kutil, Kočí, Pojar, A. Štěpán (59. Skála), Skuhra, Fremund (77. F. Mareš). Trenér: Karel Mareš. Sestava FK Svéradice: Soukup - Mičkal, Vonášek, Majer (66. Jiřinec), Doležal, Chládek, S. Makovec, J. Makovec (85. Šuhajda), R. Kába, Vachuška (85. Pánek), Petřík. Trenér: Miroslav Mikeš.

