„O přestávce jsme udělali jednu změnu v sestavě a do druhé půle nastoupil úplně jiný tým. Zlepšili jsme se, vytvářeli si šance a dali dvě branky. Po třetím gólu už to ale zase spadlo do tempa z první půle a dalo by se říct, že i Pačejov hrozil, a to až do konce. I přesto, že výkon nebyl ideální, tři body z derby zůstaly doma, a to je nejdůležitější," dodal k zápasu horažďovický kormidelník.

FK Horažďovice - TJ Sokol Pačejov 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 14. Faltys, 49. Jůda, 71. Janouškovec - 5. V. Klásek. Rozhodčí: Kulhánek - Říha, Papierník. ŽK: 1:3 (73. Janouškovec - 19. Ticháček, 25. Kolařík, 34. M. Klásek). Diváci: 65. Sestava FK Horažďovice: Forman - Pivnička (80. Pavelec), Faltys, Šabek (80. Krotkovský), Pavlík, Mlnařík (65. Karásek), Rojt, Jůda, Šedivý, Janouškovec, Kodýdek (46. Reindl). Trenéři: Michal Šedivý, Jiří Pavlík. Sestava TJ Sokol Pačejov: O. Štěpán - Kubáň, M. Mareš, Šmrha, Ticháček, Hlůžek, V. Klásek, Hradil, M. Klásek (60. Slivoň), F. Štěpán (55. Bláha), Kolářík. Trenér: Zdeněk Vozka.

