Fotbalisté FK Okula Nýrsko porazili v sobotním zápase 8. kola krajského přeboru doma výběr Bolevce 2:1 a i nadále se drží v přední části tabulky. Nicméně s výkonem svých svěřenců nebyl trenér Optiků Karel Kalivoda příliš spokojený. Navzdory další výhře.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) doma porazili Bolevec, kouče ale zklamala předvedená hra. | Foto: archiv Deníku

„Soupeř k nám přijel oslabený, na lavičce měl několik dorostenců. My jsme sice od začátku měli nějaký tlak, ale vůbec jsme nehráli to, co jsme si před zápasem řekli. Akce jsme zbytečně tahali středem hřiště a celkově to nebylo vůbec dobré,“ zlobil se trenér nýrských fotbalistů.