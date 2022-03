A to i přesto, že do zápasu nenaskočili v ideálním složení. „V pátek na tréninku to vypadalo, že budeme kompletní, ale v neděli postihly dva hráče ze základní sestavy střevní potíže, takže jsem měl trošku obavy, jak zápas bude probíhat,“ svěřil se Deníku trenér Jiří Dolejš. „Ale ani domácí nebyli kompletní, chytal za ně třeba padesátiletý gólman,“ zdůraznil trenér a na ztrátu dvou svých plejerů se nevymlouval. Potěšil jej zejména předvedený výkon.

Z archivu: Fotbalisté Mochtína (ve žlutém) porazili Křimice 3:1.Zdroj: Deník/Tomáš Kanta

„Křimice sice byly silnější ve středu hřiště a více držely balon, ale my jsme je do vyložených šancí příliš nepouštěli. Sami jsme naopak byli nebezpeční z protiútoků a křídelní hře,“ liboval si zkušený lodivod.

Takhle strašný zápas jsem dlouho nehrál, žehral Lukeš. Ale pak se stal hrdinou

Dvě branky jeho družstva vstřelil vyhlášený kanonýr a rychlík Jan Žiak, jednu (hned tu první) zase slavil pětadvacetiletý Zbyněk Smolík. „Hráli jsme to, co jsme potřebovali. Domácí nám nedali nic zadarmo, ale my jsme to uhráli. Tří bodů ze hřiště silného soupeře si moc vážíme,“ doplnil k zápasu Dolejš. V příštím kole hostí jeho družina v derby Sušici, která na jaře už třikrát vyhrála – naposledy se Svéradicemi 2:0, kdy o svém vítězství rozhodla už v první půlce.

FC Křimice - TJ Sokol Mochtín 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 78. Dytrt – 56. a 69. Žiak, 21. Smolík. Rozhodčí: Smola – Škarda, Slabý. ŽK: 4:1 (32. Pata, 34. Szedmák, 41. Dytrt, 73. Košťál – 27. Šafránek). Diváci: 60. Hřiště: Křimice, tráva. Sestava TJ Sokol Mochtín: Blahník – Dolejš, Bejvl, Žiak, Gajdušek (18. Osvald), Smolík, J. Pretzelmayer, Velek, Lysek, Šafránek (78. Švátora), Kapusta (61. Strejc). Trenér: Jiří Dolejš.

Dal dva góly, ale arbitr mu dopřál hattrick. Pan rozhodčí se spletl, smál se