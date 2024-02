„Jsem zklamaný, asi k tomu nemám co říct," hlesl nýrský trenér Petr Výtisk. Po chvíli mlčení se ale přece jen malinko rozpovídal. „Do zápasu jsme šli s malinko jiným rozestavením, než na které jsme zvyklí. Očekávali jsme, že to nebude bez chyb, to se při zkoušení může stát, ale mrzí mě přístup hráčů k zápasu, zejména v prvním poločase. Z toho pramenily vlastně všechny góly, které jsme od Protivína dostali," hodnotil kouč úvodní dějství.