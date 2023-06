Prožili velmi zvláštní sezonu, do které vstupovali bez svého dlouholetého kapitána Tomáše Györgyho, jenž přijal novou výzvu a odešel kopat za hranice do německého Zwieselu. Na podzim ztráta klíčového plejera ale nebyla vůbec znát, fotbalisté FK Okula Nýrsko získali v první polovině sezony třicet bodů. Útlum přišel až v jarní fázi krajského přeboru, ve které se z Okuly – i díky omlazení kádru a celé řadě zranění - stal král remíz.

Krajský přebor, 30. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Radnice (červení) 4:1. | Foto: Aneta Kalivodová

Jediný tým z Klatovska mezi současnou elitou kraje nakonec v soutěžním ročníku 2022/2023 dosáhl na šestačtyřicet bodů, což mu stačilo na konečnou šestou příčku. Nutno však podotknout, že čtvrtá Lhota i páté Radnice měly stejně bodů, ale v minitabulce nýrské borce předčily.

„Nemůžu říct, že by sezona byla špatná, naopak. Na podzim jsme uhráli hodně bodů, vytvořili si slušný bodový polštář, takže na jaře jsme se mohli zaměřit především na to, abychom zabudovali do týmu více mladých hráčů, což byl i náš cíl,“ poznamenal po sezoně trenér Okuly Nýrsko Karel Kalivoda starší.

Krajský přebor, 30. kolo: FK Okula Nýrsko - TJ Sokol Radnice (červení) 4:1.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Velmi dobře se jevili Václav Bořánek, ale také Šimon Švec,“ chválil jmenovitě a ocenil ještě výkony dalších mladíků jako jsou Štěpán Švec, Jiří Taušek, Adam Strnad či Robin Dvořák. Ti všichni mezi elitou kraje sbírali krůček po krůčku cenné zkušenosti, které jistě v pokračujících kariérách ještě zúročí.

Karel Kalivoda se mohl v sezoně opřít o gólový apetit Imricha Vargy, jenž vstřelil jednadvacet branek a byl pátým nejlepším střelcem celé soutěže. Výbornou pozici v týmu si vydobyl i dvaadvacetiletý čahoun Jakub Pavlík, který byl schopný týmu pomoci na stoperu i v útoku. Těžil především ze svého důrazu a výšky, nastřílel deset branek a zasáhl do všech třiceti zápasů. Častokrát navíc pomohl i rezervnímu týmu Okuly v okresním přeboru.

Třetím nepostradatelným borcem do party byl kapitán Jan Čanecký, který se ovšem v závěru sezony zranil a jeho absence byla znát. Teď si fotbalisté Okuly užívají zasloužený odpočinek, ale v červenci se zase vrhnou do práce. Už však bez Martina Brože, jenž přestoupil do ambiciózního Švihova, i Daniela Kotlana, který využil volného přestupního období a posílil TJ Měcholupy (I. B třída). A kariéru ukončil zkušený veterán mezi třemi tyčemi František Jarolím.

