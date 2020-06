Výběr talentů vyhrál neoficiální turnaj v Plzni

Pandemie koronaviru měla negativní dopad na všechny fotbalové soutěže v tuzemsku. A to i na krajské turnaje jednotlivých okresních výběrů. Fotbalisté OFS Klatovy do 12 let se ale přece jen po delší době sešli a v Plzni na Petříně odehráli kvalitní „mimosoutěžní“ turnaj s vrstevníky jiných okresů.

Výběr talentů vyhrál neoficiální turnaj v Plzni. | Foto: fotbal.cz