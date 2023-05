Jako den a noc. I tak by se dala nazvat podzimní a jarní část letošního ročníku krajské I. A třídy v podání fotbalistů SSC Bolevec. Plzeňský tým v první polovině sezony ani jednou nevyhrál, ale na jaře se mu daří na výbornou. O víkendu v rámci 23. kola soutěže Bolevec porazil v městském derby SK Smíchov na jeho půdě 3:1, zvítězil již popáté a bodově se dotáhl na předposlední béčko Rokycan, byť to má jeden zápas k dobru.

Fotbalisté SSC Bolevec (černí), archivní snímek. | Foto: Filip Nekola

„Stejně jako před týdnem proti béčku Rokycan, tak ani teď jsme nepodali optimální výkon, ale znovu se nám podařilo dát tři góly, takže naše vítězství je z tohoto pohledu zasloužené," říká hrající trenér Bolevce Michal Bublík.

„A naše branky nebyly žádným dílem náhody, všechny jsme si je vypracovali," podotýká. Bolevec na Smíchově zadělal na další tři body už v prvním poločase, který vyhrál o dvě branky. „Ale první půlka byla taková rozháraná. Balon byl často ve vzduchu, my ho dali dvakrát na zem a dali dva góly," culil se Bublík.

„Po změně stran domácí snížili nádhernou střelou, a pak měli dvě velké šance na to, aby vyrovnali. Ale nedali a my přidali třetí gól v závěru z rychlého brejku," popisoval trenér průběh druhého dějství. „Jsme spokojení, fotbal nás teď baví a je to vidět i na hráčích, všichni jsme se zvedli především v hlavě," dodává.

SK Smíchov Plzeň – SSC Bolevec 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 64. Konopík – 20. Šplíchal, 40. M. Pelnář, 88. Šedivec. Rozhodčí: Liškutín – Sladký, Přibyl. ŽK: 1:4 (67. Daniel Bešta – 39. Šplíchal, 67. Paškan, 74. Bublík, 74. Dejmek). Diváci: 75. Sestava SK Smíchov: Vladimír Bešta – Černý, Krejčí, Duspiva, Přibáň, Daniel Bešta, Jaroš (46. Kuráž), Kroc, Gruncl (30. Konopík, 89. Řehoř), Titlbach, Tobrman (82. Pretl). Trenéři: Alexandr Zikmund, Jiří Sulek. Sestava SSC Bolevec: Körner – Bublík, Fryček, Šplíchal, Šedivec, M. Pelnář, Paškan, Hibler, Dejmek (78. Zítek), Šnaider, Slavotínek (90. Běl). Trenér: Michal Bublík.

