Odčinili propadák z předminulého týdne, kdy prohráli na hřišti Mochtína, přestože po čtyřiadvaceti minutách vedli nad svým soupeřem už o tři branky. Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek doma porazili v sobotním utkání 4. kola letošního ročníku béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje rezervu Klatov 4:2 a posunuli se v tabulce soutěže na páté místo.

Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili v domácím prostředí rezervu divizních Klatov 4:2. | Foto: David Koranda

„Měli jsme opět výborný vstup do utkání, v patnácté minutě jsme vedli 3:1,“ pochvaloval si hrádecký trenér Jiří Brabec. „Pak soupeř snížil, ale my si vzali před pauzou dvougólové vedení zpátky. Škoda jen vyloučení Honzy Sekyry, které bylo hodně přísné,“ konstatoval trenér Hrádku s tím, že kdyby se měřilo všem stejně, dohrávaly by oba týmy v nízkém počtu hráčů. Sekyra, mimochodem autor dvou branek domácích, byl totiž dle zápisu rozhodčího Jakuba Rubáše vyloučen za kritiku asistenta Jana Krause (to si děláš p*del, to nebyl offside).

„Ve druhém poločase jsme nechtěli riskovat, zatáhli jsme se a poctivě to odbránili. Musím pochválit všechny kluky včetně mladých dorostenců, jak zápas, zejména ve druhé půli zvládli,“ dodal kouč Svatoboru, jenž proti Klatovům z důvodu mnoha absencí horko těžko skládal sestavu. Hrádečtí fotbalisté se v příštím kole představí v Blovicích, a klatovská rezerva, která v nové sezoně ještě nebodovala, hostí dobře hrajícího nováčka ze Starého Plzence.

TJ Svatobor Hrádek – SK Klatovy 1898 B 4:2

Poločas: 4:2. Branky: 9. a 15. Sekyra, 10. Kutil, 45+2. Fremund – 12. a 27. Korpa. Rozhodčí: Rubáš – Kraus, Ruda. ŽK: 3:4 (60. S. Ryba, 65. V. Ryba, 65. Gajdečka – 60. Barborka, 71. Jakub Pitel, 84. Pretzelmayer, 88. J. Mareš). ČK: 1:0 (45+1. Sekyra). Diváci: 100. Sestava TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba – Gajdečka, Pavlíček, F. Mareš, Skála, Kutil, Jiřina, Sekyra, Štěpán, Lužný, Fremund. Trenér: Jiří Brabec. Sestava SK Klatovy 1898 B: Herman – Pretzelmayer, Kolerus, Jakub Pitel, Barborka, Urs, Javorský, Korpa (41. O. Mareš), Pešek, Šlechta, Kotáb (41. J. Mareš). Trenér: Jan Ježek.

