FOTOGALERIE: Veřechov poprvé v sezoně zvítězil. Díky bojovnosti, radoval se kouč

„Čekal nás druhý ze malé série zápasů s týmy ze spodku tabulky. Minule jsme doma porazili Štěnovice a na to jsme chtěli navázat i v zápase proti Pačejovu. To se nám povedlo především díky našemu kanonýrovi Broňovi Mayerovi, který vstřelil hattrick. Obzvlášť jeho dvě trefy na začátku druhé půle byly klíčové, protože nás uklidnily," řekl Deníku v hodnocení zápasu strážovský kapitán Michal Chaluš. „Ve zbytku utkání jsme měli šance my i soupeř, ale branka už nepadla. Pro nás to jsou nesmírně cenné tři body, které nás katapultovaly zase do klidnějších vod tabulky," doplnil spokojeně.

TJ Sokol Pačejov - SK Kovodružstvo Strážov 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 19. Ticháček z penalty - 7., 48. a 53. Mayer. Rozhodčí: Molnár - Jirovec, Kreibich. ŽK: 0:1 (42. Franc). Diváci: 100. Sestava TJ Sokol Pačejov: Sedláček - Kubáň, Mareš, Šmrha, Ticháček, Hlůžek, V. Klásek, Hradil, O. Štěpán, F. Štěpán (86. Havlík), Bláha. Trenér: Zdeněk Vozka. Sestava SK Kovodružstvo Strážov: Pressl - Michel, Chaluš, Flodr, Kološ, V. Hryhorak (71. Hosnedl), Uruba, Soušek, Mayer (71. Červený), Šteiner (86. J. Kalivoda), I. Hryhorak (87. Bouberle). Trenér: Martin Štancl.

