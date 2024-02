„Tohoto vítězství si velice vážím. Byť je to stále jen příprava, tak jsem měl k soupeři velkou pokorou a respekt, vzhledem k jeho výsledkům v přípravě," prohlásil trenér švihovských fotbalistů Adam Popelka. Myslel tím fakt, že Přeštice v zimě potrápily Vejprnice (druhým tým krajského přeboru), kterým podlehly těsně 3:4 a minule deklasovaly Malesice vysoko 10:1. „Podali jsem velmi dobrý výkon, vítězství bylo naprosto zasloužené. Zápas se musel všem líbit, bylo to místy nahoru a dolů, každý tým mohl vstřelit ještě další branky," pokračoval Adam Popelka v ilustraci atraktivní fotbalové konfrontace.

„Velkou radost mám z přechodu do útoku, který nám fungoval. Celkově takticky to bylo od nás skvělé, soupeř se za celý zápas nedostal do žádného soustavného tlaku, i když šance měl. V sobotu nás čeká pohár v Horšovském Týně, kde budeme chtít uspět," dodal kouč. Jeho svěřenci v prvním kole Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) porazili Sušici jasně 5:2, teď je tedy čeká další těžký soupeř z vyšší soutěže (krajské I. A třídy) - utkání na hřišti Horšovského Týna začíná v sobotu 2. března ve 14.30 hodin. Favoritem je domácí Dynamo, ale Švihov svou kůži rozhodně nedá zadarmo.

Sestava FC Švihov v zápase proti Přešticím: R. Sláma (85. Ptáček) – Šašek, Brož, M. Daněk, Toman (73. Cibulka), Marek, Štengl, Baxa, J. Sláma (79. M. Petelík), Polívka (58. Moláček), Aizner (85. Ryba). Trenér: Adam Popelka.

