III. třída: Béčko Měcholup zničilo Milčice, Ježovy deklasovaly rezervu Mochtína

V prvním poločase se diváci v ochozech blovického stadionu ale spíš nudili. „Začátek zápasu byl z obou stran opatrnější. Měli jsme pár dobrých šancí, ale ty jsme bohužel neproměnili. Soupeř měl příležitost ke skórování až na konci půle, ale nás podržel Alda (Aleš Martínek - pozn. autora) v bráně," popisoval osmadvacetiletý ofenzivní hráč obraz hry v první půli.

Fotbalisté SK Bolešiny (na archivním snímku hráči v modrých dresech) překvapili, když o víkendu porazili domácí Blovice těsně 1:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ve druhém dějství se Blovice zlepšily, vynutily si nápor a byly blízko k vedoucí brance. „Ale Alda v bráně byl prostě k nepřekonání," chválil Šindelář zkušeného gólmana týmu. A tak pro domácí přišel trest. „Pět minut před koncem, kdy byl stav stále 0:0, který bychom před zápasem brali všemi deseti, se nám povedl rychlý brejk, kdy mě Jirka Pitel vyslal do vápna, já odcentroval na Dominika (Vraného), který přesnou hlavičkou rozhodl zápas," ilustroval Radek Šindelář.

„Naštěstí se přece jen najdou srdcaři, kteří zkrátka pomůžou, když je nejhůř a nakonec nám to opravdu pomohlo. Domino (Dominik Vraný) odešel z práce dřív, aby vystřídal a pět minut před koncem rozhodnul zápas, a Sako (Jirka Pitel), aby za nás odehrál 90 minut, a pak chvátal na zápas Klatov v hokeji," prozradil Šindelář. Podotkl, že po úspěšné konfrontaci v týmu panovala skvělá nálada. A to nejen cestou do Pivovaru v Letinech, kde si to Bolešinští náležitě užili…

TJ Sokol Blovice - SK Bolešiny 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 85. Vraný. Rozhodčí: Jirsa - Adámek, Simbartl. ŽK: 3:1 (44. R. Rous, 49. Tříska, 81. Merhaut - 79. Jiří Pitel). Diváci: 100. Sestava TJ Sokol Blovice: Rojík - Polívka, R. Kolář, Štětina, Ivanov, Vokurka (46. Diviš), R. Rous, Tříska, Břicháček (70. Merhaut), J. Rous, Skřivan (88. Kurach). Trenér: Vladimír Chalupa. Sestava SK Bolešiny: Martínek - M. Kolář, Bauer, Farný, Eremiáš (46. Roháč), T. Novák (74. Vraný), Rehák, Šilhavý, Jiří Pitel, R. Šindelář (89. Nadymáček), D. Kolář. Trenér: Jiří Šmolc.

