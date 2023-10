„Začali jsme dobře, vytvořili si dvě tři velké šance, ale bohužel jsme gól nedali, a pak po mojí chybě ve středu hřiště inkasovali," začal hodnocení trenér Měcholup Pavel Javorský . Jeho tým šel do kabin po první půli s jednogólovým mankem, ale to smazal hned čtyři minuty po obrátce, kdy se poprvé prosadil právě Pavel Javorský. „V poločase jsme si říkali, že není důvod k panice. Hráli jsme totiž dobře a klukům jsme zdůrazňovali, že to bude o tom, kdy se nám podaří vstřelit první gól," prozradil Javorský část poločasové rozpravy.

A byl to právě zkušený fotbalista, který šel svým spoluhráčům i svěřencům příkladem. Po trefě Daniela Kotlana, který přetočil misky vah na stranu domácích Měcholup, totiž Javorský přidal další dva zásahy, zkompletoval hattrick a de facto zařídil vítězství 4:1. „Celkově bylo naše vítězství zasloužené, ale musím pochválit i kluky z Hrádku, který sice do zápasu nastoupil s řadou absencí a měl to těžké, ale nic nevzdal a bojoval až do poslední minuty," ocenil jinak velice spokojený Javorský výkon srdnatě bojujícího soka.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili ve víkendovém utkání 7. kola krajské I. B třídy Hrádek 4:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Měcholupy se díky druhé výhře v řadě dostaly v průběžné tabulce na páté místo s pouhou tříbodovou ztrátou na prozatím druhé Blovice. Toto umístění budou chtít vylepšit (nebo alespoň uhájit) v dalším kole, ve kterém je čeká trip do Starého Plzence, na půdu letos velice dobře hrajícího nováčka prostřední skupiny I. B třídy. Hrádek, který se krčí na dvanácté příčce, pro změnu zavítá do Strážova, kde vyzve domácí, aktuálně třinácté Kovodružstvo.

TJ Měcholupy - TJ Svatobor Hrádek 4:1

Poločas: 0:1. Branky: 49., 77. a 86. Javorský, 66. Kotlan - 23. Kutil. Rozhodčí: Nesvadba - Strejcová, Rubáš. ŽK: 2:3 (81. Kaas, 90+1. Jandečka - 52. a 90. Brabec) + 23. Linhart (trenér Hrádku). ČK: 0:1 (90. Brabec). Diváci: 90. Hřiště: TJ Měcholupy, hřiště I. Sestava TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Kadlec, Bečka, Duchek (76. Valečka), Kotlan (90. Daniel Bálek), Kaas, Jandečka, Červený (76. Valečka), Dušan Bálek, Javorský. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil. Sestava TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba - Gajdečka, Pavlíček (84. Němec), F. Mareš (79. Waldmann), Skála, Brabec, Kutil, Jiřina, Štěpán, Lužný, Fremund. Trenér: Tomáš Linhart.

