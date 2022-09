Jsme spokojení, ale stále máme na čem pracovat, ví Kalivoda po výhře v Holýšově

„Od začátku zápasu jsme se snažili prosadit kombinační hrou, ale brzdilo nás velké množství ztracených míčů a nepřesných přihrávek. Volili jsme příliš komplikovaná řešení a byli jsme netrpěliví a podráždění. Hosté vycítili šanci a byli nebezpeční, v jednom případě nás zachránila tyč. Přesto jsme se ujali vedení gólem do šatny, po rohu Václava Zoubka se pohotovým volejem prosadil Jarda Kubaň," popisoval trenér fotbalistů Chanovic průběh úvodního dějství.

Z archivu: Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (na snímku hráči v zelených dresech) porazili Bolešiny 2:1 a slaví třetí vítězství v řadě za sebou.Zdroj: David Koranda

„Vstup do druhého poločasu se nám nepovedl a jen díky zákrokům Bohdana Timoshenka jsme udrželi vedení. Po zlepšení našeho výkonu přišlo i navýšení skóre, pěknou kombinační akci zakončil střelou do prázdné branky Milan Šlehubr," pokračoval Radim Šiška. Poté jeho tým vystřídal. Do hry šel čerstvě patnáctiletý Matyáš Jakub a chvíli po něm i legionář Yevhen Kozhukha.

„Po našem dvojím vynuceném střídaní se začal hrát hurá fotbal s šancemi na obou stranách, což není příliš dobrá vizitka naší taktické vyspělosti. Ale diváci se bavili a my si sice vytvořili více gólovek než soupeř, ale branku se podařilo po našem nedůrazu vstřelit jen hostům," litoval chanovický kormidelník.

„Z mnoha našich dobrých příležitostí měl tu největší Michal Polena, ale po přihrávce Jardy Kubaně netrefil zařízení. Naštěstí nás to mrzet nemuselo," doplnil Radim Šiška s vírou, že se mu nyní uzdraví zranění a nemocní hráči a budou připraveni na poslední díl série domácích zápasů. Příštím soupeřem budou chanovickým kopáčům Horažďovice, které o víkendu vyhrály 4:1.

TJ Pfeifer Chanovice - SK Bolešiny 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 45. Kubaň, 62. Šlehubr - 78. Vizinger. Rozhodčí: Kořan - Orlík, Škarda. ŽK: 0:0. Diváci: 90. TJ Pfeifer Chanovice: Timoschenko - Šabek, Černohorský (81. Pavlovský), Šebek, Pavlovský, Kubaň, Petřík (69. Kozhukha), Pícka (62. Jakub), Šlehubr, Zoubek, M. Polena. Trenér: Radim Šiška. SK Bolešiny: Simbartl - Stupka, Kaiser, Jan Brtník, Hodl, Vizinger (79. Novák), Jakub Pitel, Ceplecha (63. Kuchárik), Šindelář, Kolář. Trenér: Jiří Šmolc.

